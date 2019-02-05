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05.02.2019 18:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан неизвестный, угрожавший взрывом в храме

В центре российской столицы сотрудники полиции задержали мужчину, который вступил в конфликт с охранником на территории храма Илии Пророка Обыденного, передает РИА Новости. По предварительным данным, именно он мог по телефону сообщить о якобы заложенном в храме взрывном устройстве.

Число "заминированных" объектов в Москве и Подмосковье приблизилось к 200

"Произошла словесная перепалка между мужчиной и сотрудником охраны", - подтвердили агентству.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в храме недалеко от станции метро "Кропоткинская", по адресу 2-й Обыденский переулок, 6\3, строение 1.

Здание сейчас оцеплено, идет проверка информации. Мотивы звонившего злоумышленника выясняются.

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