В Москве задержан неизвестный, угрожавший взрывом в храме

В центре российской столицы сотрудники полиции задержали мужчину, который вступил в конфликт с охранником на территории храма Илии Пророка Обыденного, передает РИА Новости. По предварительным данным, именно он мог по телефону сообщить о якобы заложенном в храме взрывном устройстве.

"Произошла словесная перепалка между мужчиной и сотрудником охраны", - подтвердили агентству.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в храме недалеко от станции метро "Кропоткинская", по адресу 2-й Обыденский переулок, 6\3, строение 1.

Здание сейчас оцеплено, идет проверка информации. Мотивы звонившего злоумышленника выясняются.