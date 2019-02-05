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05.02.2019 21:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье при пожаре погибли двое детей

Текст: Сергей Бабкин

Две девочки погибли в результате пожара в подмосковном Красногорске.

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Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, пожар произошел в высотном доме на четвертом этаже. Спасатели прошли в горящую квартиру и увидели двух девочек. Одной было 7 лет, а второй - 9. Дети были живы, их быстро передали врачам. В больнице девочек доставили в реанимацию, но спасти их не удалось.

В связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - статья 109 УК РФ. Причины пожара будут установлены экспертами.

Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве
Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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