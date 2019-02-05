В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика

В Московской области экстренно госпитализирован 12-летний подросток с пулевым ранением живота. Мальчик уже побеседовал со следователем, но в его показаниях что-то не сходится.

Об этом инциденте в интернет-пабликах сообщалось несколько дней назад. Говорилось, что Артак получил ранение в Подольске. На Плещеевской улице к нему якобы подошли трое незнакомцев, и один из них выстрелил мальчику в живот почти в упор. Парня экстренно госпитализировали, ему сделали операцию, и сейчас жизнь пациента вне опасности.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подомосковья, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Проверяются все возможные версии.