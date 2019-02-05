В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех пешеходов

В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех человек на тротуаре. В результате ДТП четыре человека попали в больницу с травмами, сообщила "РГ" представитель регионального управления ГИБДД Настя Гудкова.

Авария произошла в 16:20 на перекрестке Красноармейского проспекта и улицы Ленина. Столкнулись Lada Priora и Toyota Camry. От удара обе машины вылетели на тротуар, где в это время стояли пешеходы, ожидая сигнала светофора для перехода проспекта.

Под колеса попали три человека. Травмы получил также водитель Lada Priora. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Автомобили вылетели на тротуар с такой скоростью, что снесли указатель пешеходного перехода и ограждения проезжей части, повредили светофор. Машины практически въехали в двери пиццерии - во всяком случае, снесенный ими фрагмент ограждения оказался на пороге у входа в кафе.

Предположительно обе машины ехали на желтый сигнал светофора. Сейчас сотрудники автоинспекции разбираются в нюансах случившегося.