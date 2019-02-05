В регионах продолжают искать оптимальные схемы организации парковочного пространства. За тем, как власти ищут нужные решения, наблюдали корреспонденты "РГ".

Депутаты Рязанской областной думы обсудили проблемы функционирования платных парковок на своем первом в этом году заседании. Инициатива внести изменения в существующую систему оплаты парковочных мест исходила из мэрии Рязани. Власти предложили упростить взимание штрафов за неоплаченную парковку: без составления протокола и без учета мнения нарушителя. Как объяснил и. о. начальника управления транспорта Сергей Рогов, сейчас для этого нужно составить протокол, вызвать нарушителя и провести заседание административной комиссии. За месяц набирается более десяти тысяч водителей, не оплативших парковку. Административная комиссия попросту не успевает всех выслушать. К тому же если нарушитель на заседание не явился, то решение о штрафах не принимается. В свое время в мэрии попытались было выписывать штрафы заочно, но жестко отреагировала прокуратура, вернувшая ситуацию в русло законности.

- Из-за невозможности реализовать данную норму бюджет муниципального образования Рязани потерял только за 2018 год более 70 миллионов рублей, - сообщил Сергей Рогов.

Сумма, конечно, впечатляющая, но ведь и депутаты облдумы не пешком по городу ходят и понимают, что проблема не только в нерадивых водителях. Парламентарии обратили внимание на необходимость приведения парковочного пространства в нормативное состояние. По свидетельству рязанских водителей, платные парковки с началом снегопадов чистят из рук вон плохо. К тому же рязанцы часто жалуются на трудности с оплатой: бывает, что деньги перечислили, а оплата не прошла из-за технического сбоя. Доказать это потом невозможно. Порой паркоматы вовсе не работают.

Помимо прочего, председатель областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что два месяца назад депутаты поручили городским властям проработать вопрос организации бесплатных парковочных мест рядом с объектами социальной сферы. Однако решение до настоящего времени не принято.

- Парковочные места не чистятся, а человек должен услугу оплачивать - некачественную услугу, - заявил спикер парламента. - Ну и конечно, необходимо создать парковочные места рядом с соцучреждениями. К этому только планируют приступить, а ведь прошло уже два месяца, как мы рассмотрели данный вопрос. Так все-таки может быть быстрее будет разработать закон об отмене платных парковочных мест рядом с социальными учреждениями, нежели дожидаться решения инвестора и городских властей?

Чтобы выписать штраф, необходимо получить данные о владельце машины в ГИБДД, а там такой информацией не делятся

В итоге предложение муниципалитета упростить взимание штрафов единогласно отклонили.

К слову, вопрос о предоставлении бесплатных мест рядом с социальными учреждениями в гордуме Рязани намеревались рассмотреть в конце января. Но камнем преткновения стали требования инвестора расширить парковочное пространство, в противном случае тот якобы отказывается обсуждать бесплатную парковку возле больниц и детских садиков. Словом, пока идет переговорный процесс.

Тем временем в Воронеже смягчили условия платной парковки на участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности. Напомним, такие "карманы" на шесть тысяч машино-мест оборудовали в центре города прошлой осенью. С 1 октября стоянка там в рабочие дни стоила 40 рублей в час с восьми утра до восьми вечера. С 10 февраля платное время сократится - до 19.00. Согласно изменениям, внесенным в областное законодательство, увеличился период льготной парковки возле поликлиник, больниц, детсадов и школ. Ранее там можно было бесплатно оставить авто лишь на 15 минут, теперь разрешено не платить в течение часа.

Кроме того, расширен перечень категорий граждан, которые могут оформить разрешение на льготную парковку своих транспортных средств. Прежде послабление касалось машин, зарегистрированных на участников Великой Отечественной, бывших узников концлагерей и гетто. Отныне к ним добавились автомобили ветеранов боевых действий и многодетных родителей (право на бесплатную парковку им, как и ветеранам ВОВ, предоставляется в отношении одного авто). Не будут взимать деньги за стоянку машин скорой помощи и специальной техники, привлекаемой для тушения пожаров, спасательных операций и устранения аварий на коммунальных сетях. Бесплатно паркуются служебные машины федеральных спецслужб, силовых структур, органов фельдъегерской и почтовой связи, военной автоинспекции, а также электромобили.

При этом не менее десяти процентов мест на каждой такой стоянке должно быть выделено для инвалидов, которые могут парковать свои машины бесплатно. Это право распространяется на автомобили, перевозящие лиц с ограниченными возможностями.

Все остальные граждане могут вносить деньги через паркоматы, банк или мобильное приложение. Предусмотрены суточные (за 400 рублей), месячные (за 4500) и годовые (за 50,2 тысячи) абонементы. Воронежцам, которые живут на центральных улицах с платными парковками, предлагают приобрести резидентное парковочное разрешение на год - за 1800 рублей.

Многие горожане добросовестно отнеслись к новым правилам и начали перечислять деньги. Однако немало и тех, кто принципиально отказывается платить за стоянку в центре, оправдываясь нежеланием приносить прибыль коммерческой организации, которая выбрана оператором парковок. Фирма из Белгорода, которая оборудовала "карманы" и наладила систему сбора средств, в первые пять лет проекта должна отчислять в казну Воронежа четвертую часть уплаченных автомобилистами денег, затем - 40 процентов. По истечении концессионного соглашения (с 2028 года) в муниципальный бюджет, как ожидается, станут поступать все доходы от использования парковок и от административных штрафов. Тратить их планируют в числе прочего на развитие пешеходной инфраструктуры и общественного транспорта.

Штрафовать "вольнолюбивых" автомобилистов в столице Черноземья пока не приноровились. С помощью фото- и видеокамер оператор парковочного пространства фиксирует авто, оставленные в "карманах", и, вычислив неплательщиков, передает госномера их машин административным комиссиям при управах районов. Но, чтобы выписать штраф, необходимо получить данные о владельце машины в ГИБДД. А там такой информацией с комиссиями не делятся. Накануне Нового года воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что наложением штрафов может заняться некая областная структура - ей, мол, будет проще получать данные из автоинспекции. Но сроки создания такого органа не уточнил.

А как у соседей

В городской управе Калуги на минувшей неделе обсудили проект расширения парковочного пространства. В настоящее время в Калуге функционирует 65 парковок на 850 мест. Отмечено, что платные парковки - хороший инструмент контроля дорожной ситуации. Так, в часы пиковых нагрузок пропускная способность улиц города увеличилась на 10-15 процентов, а аварийность снизилась на 18 процентов. Впрочем, эти цифры назывались еще два года назад. Тогда же гордума одобрила расширение зоны платных парковок до двух тысяч мест. Это, по мнению городских властей, позволит упорядочить дорожное движение в центре города. Но денег на обустройство новых паркингов в бюджете не нашли, теперь в мэрии намерены привлечь к этому инвесторов в рамках ГЧП.