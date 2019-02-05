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05.02.2019 06:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детей в Хабаровском крае и на Сахалине отправили на карантин

Текст: Дина Непомнящая

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12 территориях Хабаровского края превышен на 42 процента. Только за прошлую неделю зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заражения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В связи с большим числом заболевших проводится комплекс мероприятий эпидемического периода. Так во всех поликлиниках организован раздельный прием пациентов, в стационарах ограничено посещение больных, а в детсадах и школах проводятся "утренние фильтры". Массовые мероприятия для детей временно под запретом. А в некоторых образовательных учреждениях уже объявлен карантин. Только в Хабаровске закрыты четырнадцать групп в детских садах и пятьдесят восемь классов в школах.

В Забайкалье вспыхнула эпидемия гриппа

"Заболело более 800 детей. При этом внебольничная пневмония выявлена у трех воспитанников одного из детских садов, грипп лабораторно подтвержден у шести школьников, а остальным детям поставлен диагноз ОРВИ", - сообщается на сайте городской администрации.

Меры профилактики, связанные с большим числом заболевших простудными заболеваниями, приходится вводить и в Сахалинской области. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксировано больше трех тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, почти полторы тысячи больных - дети до 17 лет. Частично закрыты на карантин несколько школ в Южно-Сахалинске, городе Томари, селе Победино и селе Горячие ключи.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Сахалинская область
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