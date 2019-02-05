В Приамурье придут морозы до минус 45 градусов

С начала февраля в Амурской области среднесуточная температура держится на 3-4 градуса ниже многолетних значений. В Главном управлении МЧС России по региону жителей предупредили об усилении морозов с 5 по 7 февраля.

По всей территории Приамурья днем столбики термометров могут опускаться до -30 градусов. А ночью прогнозируется температура до - 45 градусов. Отмечается, что в Тындинский, Сковородинский, Зейский и Селемджинский районы такие холода уже приходили.

Спасатели предупреждают, что сильные морозы могут нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики. В связи с этим предупреждены руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики.

Амурчанам напоминают о необходимости с осторожностью использовать отопительные печи и электронагреватели во избежание бытовых пожаров. Также рекомендуется для долгого пребывания на холоде выбирать теплую, многослойную одежду и не тесную обувь.