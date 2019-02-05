В Приморье попросили Генпрокуратуру вмешаться в судьбу тигра Амура

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой проверить законность решения передать знаменитого тигра Амура в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте сафари-парка.

Мезенцев в своем обращении утверждает, что некоммерческое партнерство "Парк тигров" на Кубани, куда собираются отправить Амура, "существует только на бумаге, его нет в действительности". По его мнению, кубанский парк не участвует в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению, и размножению амурского тигра и перевод туда тигра Амура будет означать его вывод из программы.

Ранее сообщалось, что министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, в чьей собственности находится живущее в приморском сафари-парке животное, согласовало передачу Амура в зоопарк в Краснодарский край.

Судьбой тигра заняты уже администрации и Хабаровского, и Приморского краев. Сергей Фургал обратился в минприроды с просьбой оставить тигра в Приморье. За то, чтобы тигр остался жить в сафари-парке, выступил и вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

Справка "РГ"



Тигр Амур стал известен на весь мир в 2015 году, благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник отказался есть козла, и долгое время животные мирно сосуществовали вместе. Как-то заигравшегося Тимура тигр отшвырнул от себя, да так, что козлу пришлось лечиться. С тех пор друзья живут в разных вольерах, но видятся. У тигра Амура есть сын Шерхан. У козла Тимура - сын Тимурид. Уже появились и внуки.