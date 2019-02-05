В Приморье попросили Генпрокуратуру вмешаться в судьбу тигра Амура

Новости

В Сочи уличные художники в память о Децле создали граффити 10:55
Медведев поздравил кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова с юбилеем 10:53
19-летний сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира 10:53
Пушков нашел довод против передачи Курил Японии 10:53
В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ 10:49
Умерла звезда фильма "Создание из Черной лагуны" Джули Адамс 10:45
США обвинили Россию в нарушении норм ВТО 10:41
В Кузбассе ликвидировали цех по изготовлению боеприпасов 10:41
В Кировской области проверят данные об избиении педагогом ученика 10:40
В Приангарье введут режим повышенной готовности из-за химугрозы 10:39
Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для интернета вещей 10:38
В Петербурге ребенок загорелся от газовой плиты 10:33
Британская делегация впервые посетит российский Крым 10:31
В Приморье на капитана судна из Японии завели дело за вылов краба 10:30
Белорусский экспорт товаров достиг $33,7 млрд 10:28
Видео: Заснувший за рулем водитель устроил пожар на трассе 10:27
Лавров: Россия и Таджикистан обсудят новые проекты в энергетике 10:24
Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом 10:23
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах 10:20
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля 10:19
Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь" 10:16
Умерла актриса Гуранда Габуния 10:15
В Приморье проверят, разбудили ли лесорубы спящего медведя 10:03
ВТБ обогнал в 4 раза Сбербанк по привлечению валюты у населения в декабре 10:00
В Пензе загорелся крупный автосалон 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье попросили Генпрокуратуру вмешаться в судьбу тигра Амура

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка
Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой проверить законность решения передать знаменитого тигра Амура в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте сафари-парка.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Приморье может лишиться тигра Амура

Мезенцев в своем обращении утверждает, что некоммерческое партнерство "Парк тигров" на Кубани, куда собираются отправить Амура, "существует только на бумаге, его нет в действительности". По его мнению, кубанский парк не участвует в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению, и размножению амурского тигра и перевод туда тигра Амура будет означать его вывод из программы.

Ранее сообщалось, что министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, в чьей собственности находится живущее в приморском сафари-парке животное, согласовало передачу Амура в зоопарк в Краснодарский край.

Судьбой тигра заняты уже администрации и Хабаровского, и Приморского краев. Сергей Фургал обратился в минприроды с просьбой оставить тигра в Приморье. За то, чтобы тигр остался жить в сафари-парке, выступил и вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

Справка "РГ"

Тигр Амур стал известен на весь мир в 2015 году, благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник отказался есть козла, и долгое время животные мирно сосуществовали вместе. Как-то заигравшегося Тимура тигр отшвырнул от себя, да так, что козлу пришлось лечиться. С тех пор друзья живут в разных вольерах, но видятся. У тигра Амура есть сын Шерхан. У козла Тимура - сын Тимурид. Уже появились и внуки.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
Японские СМИ оценили военный потенциал южных Курил
Мадуро предсказал будущее Гуайдо
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату