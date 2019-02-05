В Приморье проверят, разбудили ли лесорубы спящего медведя

В интернете опубликовали видеоролик, на котором люди специально будят спящего в дупле дерева медведя. Обстоятельства, при которых снято видео, проверят специалисты департамента охотнадзора Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте.

На кадрах из зимнего леса мужчины достают из ствола дерева выпиленный кусок и опускают руку с телефоном внутрь. Медведь просыпается - авторы кадров убегают. Местная пресса сообщает, что ролик снят лесорубами в Пожарском районе Приморья.

В отделе ГО и ЧС Пожарского района агентству сообщили, что данных об инциденте не имеют. Но не исключили, что видео может быть снято в другом районе, либо не в текущем году.