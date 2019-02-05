В рамках Дней Пермского края в Москве состоялось знаковое для региона событие. Официальная бизнес-делегация из Прикамья во главе с губернатором Максимом Решетниковым обсудила экономический потенциал и перспективы расширения сотрудничества с Австрийской Республикой. Встреча, проходившая в посольстве этой страны, объединила дипломатов, высоких чиновников и представителей крупнейших предприятий обоих государств.

Армен Гарслян: Сегодня российско-австрийская синергия позволяет нам быть крупнейшим поставщиком как на российском рынке, так и в Европе. Фото: Ксения Колесникова

- Презентация одного из российских регионов в посольстве - это важный для нас пример установления прочных связей за пределами столицы, - рассказал чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер. - Почему именно Пермский край? Это мощный промышленный, экономический и культурный центр.

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, регион может предоставить уникальные возможности для австрийского бизнеса: развитую инфраструктуру, научную и ресурсную базу, кадровый и образовательный потенциал.

- У нас накоплен большой позитивный опыт во взаимодействии с австрийской стороной. И сейчас есть возможность его приумножить, запустить новые проекты. Пермский край к этому готов: для бизнеса мы предоставляем максимально возможные объемы льгот. Если в каком-то другом регионе вдруг найдутся условия лучше, мы готовы компенсировать разницу, - рассказал он.

Сухие цифры: расстояние от Вены до Перми - менее трех тысяч километров. В радиусе 600 километров от столицы Прикамья производится 1/7 всей промышленной продукции России. Это единственный уральский регион, имеющий прямую связь с ключевыми транспортными артериями: от Транссибирской магистрали до выхода к Волге. Только за последние семь лет ВВП региона удвоился и составил 16,7 миллиарда евро. Ведущие отрасли - машиностроение, химия, нефтехимия, металлургия, топливная и целлюлозно-бумажная промышленность.

На встрече также прошла презентация предприятий Пермского края для австрийской делегации. Флагманом выступил "Метафракс" - ведущий российский производитель метанола и его производных. Как рассказал председатель совета директоров ПАО "Метафракс" Армен Гарслян, продукция группы компаний используется в таких ключевых отраслях, как деревообработка, теплоизоляция, абразивные инструменты, в производстве пластмасс, красок. Синтетические смолы дочерней компании "Метадинеа" востребованы в производстве строительных плит, фанеры и декоративных покрытий. А тонкая химия - при производстве лекарств и дезинфицирующих средств. При этом значительная доля поставок "Метадинеа Австрия" приходится именно на австрийский рынок. Доля австрийских клиентов по объему - 73 процента, по выручке - 68.

- Начиная с 2000-х годов наша основная стратегия звучала так: нужно производить то, чего раньше в стране никто не делал. Поэтому ставку сделали на глубокую переработку метанола, - рассказал Армен Гарслян. - Сегодня предприятие ежегодно производит более миллиона тонн метанола, это около 40 процентов общего объема в стране. Кроме того, выпускает более 80 процентов всего российского формалина и является единственным на постсоветском пространстве крупным производителем пентаэритрита с уротропином.

Предприятия группы "Метафракс" работают в четырех странах, общая выручка - 50 миллиардов рублей в год. Это первая компания, которая создала совместное предприятие по производству синтетических смол в России вместе с финским гигантом отрасли Dynea Chemicals (на момент сделки имел 52 завода по всему миру). По словам Армена Гарсляна, совместное предприятие "Метадинеа" впервые внедрило в России технологию высококачественных смол, соответствующих самым современным мировым стандартам, выступило катализатором для привлечения в страну инвестиций более чем на 10 миллиардов евро.

Сегодня в структуре "Метафракса" 15 компаний. Число сотрудников - более трех тысяч, причем две тысячи работают именно в Пермском крае, в Губахе. "Метафракс", как ответственный работодатель, за последние годы построил для своих сотрудников шесть многоквартирных домов общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Два из них, девятиэтажки по 80 квартир, сданы в ноябре 2018 года. Еще два дома находятся в стадии возведения. За счет предприятия регулярно строятся новые детские площадки, асфальтируются дороги и тротуары - ведется колоссальная работа.

При всем при том "Метафракс" заботится не только о людях, но и об окружающей среде, используя для развития ресурсосберегающие, природоохранные технологии. Группа компаний развивает в регионе инфраструктуру, науку и образование, поддерживает искусство. В прошлом году австрийский посол Йоханнес Айгнер лично побывал на головном предприятии в Губахе и стал почетным гостем уникального фестиваля "Закат на Крестовой". Посол очень высоко оценил не только уникальный для российской глубинки культурный феномен, но и работу предприятия, в основе которой - самые современные технологии.

- Очень важно, что сегодня наши отношения получили продолжение, - отметил Армен Гарслян. - Компания "Метадинеа" - успешный пример австрийско-российского сотрудничества. Она имеет две площадки в России и одну - в Австрии, в Кремсе. Сегодня там работает 500 человек, общий оборот предприятия - 343 миллиона евро. На австрийской площадке функционирует научный центр, который позволит нам стать одним из мировых технологических лидеров в области смол. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить качество, чтобы продукт получил преимущества, являемся не только производственной, но и технологической, и научной площадкой.

Кстати, лабораторий по разработке рецептур смол в Европе всего три. Одна из них как раз в Кремсе. Предприятие в Австрии с более чем полувековой историей стало ключевой точкой роста для "Метафракса". Задача поставлена - поиск высокотехнологичных продуктов. Ежегодно специалисты австрийского научного центра выпускают более десятка новых рецептур смол. При этом все прорывные технологии, безусловно, оперативно внедряются и в России, в Пермском крае. На российских площадках "Метадинеа" в прошлом году было выпущено около 500 тысяч тонн смолы.

У "Метафракса" в австрийском Кремсе есть еще один актив - небольшое предприятие, специализирующееся на тонкой химии, антипиренах и отделочных материалах. Это структурное подразделение также входит в "Метадинеа Австрия". В планах - серьезное расширение производства. Таким образом, ПАО "Метафракс" является крупным российским инвестором в Австрии.

Скоро на рынок должны поступить новые синтезированные на предприятии продукты, успешно прошедшие испытания. В течение трех лет группа компаний вложит 11 миллионов евро в производство синтетической октановой кислоты.

- Сегодня российско-австрийская синергия позволяет нам быть крупнейшим поставщиком как на российском рынке, так и в Европе. Мы постоянно ищем новые точки развития. В 2021 году планируем запустить крупнейший в регионе и стране комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина. Всего в новое производство будет инвестировано свыше 950 миллионов евро. Мы призываем наших коллег из Австрии также активно инвестировать в Пермский край. Таких условий, как здесь, ни один регион предоставить не может. И "Метафракс" во многом исполняет почетную роль посла Пермского края в Австрии. Мы готовы максимально поддерживать и укреплять наше сотрудничество: развивать новые проекты, создавать уникальную среду, - заключил Армен Гарслян.