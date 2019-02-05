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05.02.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 13 районах Прикамья школы закроют на карантин из-за эпидемии ОРВИ

Текст: Алексей Трапезников

Из-за высокой заболеваемости среди школьников занятия приостановлены в учебных учреждениях еще в 13 районах Пермского края.

Детей в Хабаровском крае и на Сахалине отправили на карантин

В частности, с 7 февраля будут закрыты на карантин все школы в городах Березники и Соликамск. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 28 января по 3 февраля в регионе количество заболевших увеличилось на 40%. В связи с этим, по предложениям главных государственных санитарных врачей, решено приостановить на неделю учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях начального и среднего профессионального образования Пермского края.

Ранее карантин был объявлен в школах Перми, Чайковского, Чернушинского, Еловского, Уинского и Осинского районов.

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