В Пензе загорелся крупный автосалон

В Пензе загорелся салон подержанных автомобилей "Клаксон", расположенный на улице Автономной.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, сигнал о возгорании поступил в 8.25 утра. По предварительным данным, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На месте работают пять пожарных расчетов и спецтехника.

О пострадавших пока не сообщается.

Очевидцы сняли пожар на видео и выложили в сеть. На нем видно, что ангар, в котором располагался автосалон, получил серьезные повреждения. Едким дымом затянуло всю улицу. Местные жители жаловались, что невозможно дышать.

Масштабы ущерба и причины возгорания устанавливаются.