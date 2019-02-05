В Перми сотрудники ФСБ разоблачили "агента" Верховного суда РФ

УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении гражданина, который вымогал в особо крупном размере денежные средства у жителя Перми.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, мошенник обещал пермяку решить вопрос о вынесении Верховным судом Российской Федерации оправдательного приговора в отношении его отца, отбывающего наказание за совершение преступления. За услугу он требовал 1,5 миллиона рублей.

Потерпевший передал преступнику денежные средства в полном объеме, после чего последний был задержан сотрудниками УФСБ.

Индустриальный районный суд города Перми признал "агента" Верховного суда РФ виновным в совершении мошенничества и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.