В Прикамье из-за облучения опечатали семь рентгеновских аппаратов

В районной больнице города Нытвы Пермского края судом приостановлена деятельность рентгенодиагностического оборудования из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в ходе проверки Роспотребнадзора в двух помещениях больницы выявлено несколько рентгенодиагностических аппаратов, у которых отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление работ с использованием ионизирующего излучения.

Суд признал, что выявленные нарушения представляют угрозу здоровью врачей и пациентов больницы и постановил приостановить эксплуатацию семи рентгенодиагностических аппаратов сроком на 90 суток.