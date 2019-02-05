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05.02.2019 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье из-за облучения опечатали семь рентгеновских аппаратов

Текст: Алексей Трапезников

В районной больнице города Нытвы Пермского края судом приостановлена деятельность рентгенодиагностического оборудования из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Фото: iStock
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Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в ходе проверки Роспотребнадзора в двух помещениях больницы выявлено несколько рентгенодиагностических аппаратов, у которых отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление работ с использованием ионизирующего излучения.

Суд признал, что выявленные нарушения представляют угрозу здоровью врачей и пациентов больницы и постановил приостановить эксплуатацию семи рентгенодиагностических аппаратов сроком на 90 суток.

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