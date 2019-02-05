С начала этого года вступили в силу изменения в 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности". Все организации, которые занимаются коммерческим размещением людей - гостиницы, дома отдыха, турбазы, - должны пройти классификацию. Гостиницам присваиваются звезды от нуля до пяти, турбазам - "ключи" от одного до трех.

Предприятия гостиничной сферы, не прошедшие классификацию, не смогут работать. Предпринимателям, которые не уложатся в установленные сроки, грозят штрафные санкции. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - штраф, кратный обороту, но не менее 50 тысяч рублей.

В Саратовской области, по данным областного комитета по туризму, из 317 таких объектов пока определились со "звездностью" 25. В преддверии обязательной классификации ее темпы значительно выросли, ранее в регионе было всего шесть гостиниц со звездами. К 1 июля завершить классификацию должны еще 20 отелей, в которых более 50 гостиничных номеров. Перечень гостиниц, получивших сертификаты, размещается на сайте регионального правительства.

Сейчас из тех гостиниц, которые получили сертификаты, у четырех - две звезды, у 15 - три, у шести - четыре.

Каждый класс для гостиницы требует соблюдения определенных требований. Например, для отеля с четырьмя звездами обязательным является присутствие на ресепшен сотрудников, владеющих английским языком, ресторана со шведским залом, оговариваются размеры номеров, качество уборки, белья, матрасов, наличие прачечной, бесплатной воды и так далее.

Для получения класса гостиница самостоятельно готовит пакет документов, который включает штатное расписание, сведения о квалификации работников отеля, заключение по состоянию используемой воды и многое другое.

Предприятия гостиничной сферы, не прошедшие классификацию, не смогут работать, а предпринимателям, не уложившимся в установленные сроки, грозят штрафные санкции

Подготовленные документы передаются в аккредитованную организацию, которая с выездом на место проверяет соответствие гостиницы и ее номерного фонда нормативным требованиям. При этом эксперты опираются целиком на собственные выводы, мнение клиентов (в соцсетях или на сайтах) изучать и учитывать они не обязаны.

- Расходы, которые несет бизнес при прохождении классификации, зависят прежде всего от состояния объекта, от задач, стоящих перед отельером. Иногда предприниматель переоценивает качество сервиса, претендует на более высокое место в классификации, чем то, которому гостиница соответствует в реальности, - рассказывает директор одной из экспертных организаций Алексей Амиров.

По его словам, стоимость самой экспертизы для определения класса гостиницы начинается от 40 тысяч рублей для крупных отелей с более чем пятьюдесятью номерами, а для самых скромных и небольших она может обойтись в 5-10 тысяч.

Как объясняют в областном комитете по туризму, в основном предприниматели подходят к классификации гостиниц рационально. Некоторым невыгодно повышать звездность, поскольку они зарабатывают, например, на командированных и в таком случае потеряют свою клиентуру. Еще одна причина, когда хороший отель не спешит увеличивать число звезд, - стремление обладать конкурентными преимуществами в своем классе.

По мнению отельеров, само по себе получение класса пока не стало для бизнеса каким-то серьезным административным барьером.

- Мы получили звезды еще в позапрошлом году, поскольку предполагалось, что в нашей гостинице будет проживать одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу. На тот момент у нас не было некоторых позиций, например пришлось докупать сейфы в номера, нам дали для этого время. Такого, чтобы при классификации вставляли палки в колеса, не было, наоборот, помогали, - рассказывает директор гостиницы "Жемчужина" Рузанна Арзуманян.

В то же время мнения предпринимателей по поводу полезности классификации для гостиничного бизнеса разделились. Одни отмечают, что прохождение классификации расширяет отельерам кругозор и помогает поднять уровень сервиса. Другие говорят, что получение звезд на экономические показатели не повлияло.

- Возможно, такой эффект еще не произошел или мы его не увидели, но пока это воспринимается как дополнительная финансовая нагрузка для бизнеса, - отмечает коммерческий директор отелей "Богемия" Наталия Бурдакина.

Ранее представители бизнес-сообщества обращали внимание, что в отрасли с переходом к обязательной классификации предлагается ввести дополнительные требования к персоналу, хотя механизмы такой оценки не проработаны, а профстандарты не утверждены. Все это может усугубить проблему нехватки кадров в отелях. Споры велись и по некоторым обязательным требованиям для гостиниц, выполнение которых не всегда возможно. В частности, по наличию открытого паркинга для отелей в центре городов.

Кроме того, по мнению экспертов, обязательная классификация гостиничного бизнеса в конечном счете неизбежно повлияет на повышение тарифов в отрасли.

Между тем, по данным областного комитета по туризму, с начала года гостиничная отрасль демонстрирует тенденцию к некоторому росту. Так в новогодние каникулы бронирование номеров в сравнении с таким же периодом прошлого года выросло на семь-восемь процентов.

Мнение

Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области:

- Классификация нужна для того, чтобы предоставить потребителю как можно более полную информацию о месте, где он собирается жить. Как правило, люди уже сейчас интересуются, есть ли звезды у отеля. После места расположения гостиницы это первое, на что обращаешь внимание. Обязательная классификация сыграет положительную роль в развитии конкуренции на этом рынке.