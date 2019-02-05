В суд передали дело о поджоге пятерых участниц квеста в Саратове

В Саратове в суд передано дело в отношении организаторов квеста "Портной", во время которого пятеро участниц получили ожоги.

Как сообщает следственное управление СК по региону, завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего предпринимателя и двух актеров-аниматоров 22 и 25 лет, которые проводили квест. Трое молодых людей обвиняются по части 2 статьи 238 УК - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Трагический инцидент, при котором пострадали пять молодых девушек, произошел 8 июля 2017 года в нежилом помещении в Кировском районе Саратова. Во время проведения квеста аниматоры использовали огонь, серьезно травмировав одну из участниц. Полученные ей ожоги судебно-медицинская экспертиза в ходе следствия расценила как причинение здоровью вреда средней тяжести. Ее подруги также получили ожоги, но не такие сильные.

Как рассказали в СУ СК, обвиняемые в ходе предварительного следствия признали свою вину, а развлекательная организация после случившегося прекратила работу.