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05.02.2019 22:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Суббота без занятий

Все школы Башкирии переходят на пятидневку
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
С 1 апреля школьники начального и среднего звена в Башкирии будут учиться не шесть дней в неделю, а только пять. Такое решение приняли власти региона совместно с руководителями общеобразовательных организаций школ на первом форуме школьного образования "Взлетай!". Инициатором перехода на пятидневку стал врио главы республики Радий Хабиров.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

- Хотелось бы, чтобы наши дети все-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми и нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на "пятидневку", - заявил Радий Хабиров в начале форума, вызвав бурю аплодисментов.

Однако детям все же раз в месяц придется в субботу прийти в школу: в этот день будут проводиться спартакиады, встречи с интересными людьми, тематические вечера и т.п.

Сразу после форума в социальной сети начался опрос родительского сообщества. Более 95 процентов поддержали переход на пятидневку.

Жители Башкирии хоть и выступили за "пятидневку", но опасаются, что нагрузка на детей возрастет

- Давно нужно было переходить на пятидневную учебу, жалко детей. Мой сын еще и спортсмен, каждый день тренировки, потом домашние задания, личного времени на отдых вообще не остается, - поддержал идею в соцсетях уфимец Вячеслав Цуканов.

Фото: Руслан Полынский/ДВФУ
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Многие жители Башкирии хоть и выступили за "пятидневку", но выразили опасение, что из-за этого новшества нагрузка на детей значительно возрастет, а уровень знаний снизится. Кроме того, многих родителей не устраивает, что в субботу детям все-таки дадут нагрузку, хоть и общественную.

- Я считаю, что школьные спартакиады можно устраивать в рабочие дни после учебы. Пусть хоть в субботу ребенок выспится! - считает Галия Халикова.

Окончательное решение приняли прямо на форуме, а и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин официально объявил дату начала перехода школ на новую форму обучения - с четвертой четверти, то есть первого апреля.

- Это решение должны принять сами учебные организации коллегиально с родителями и учениками, - подчеркнул чиновник. - Многое зависит от того, как быстро школы сумеют "перекроить" программу обучения.

По его словам, образовательным организациям предстоит учесть требования санитарных норм и правил, чтобы не перегрузить детей. И в то же время необходимо все субботние уроки перекинуть на другие дни недели, соблюдая федеральные образовательные стандарты. Не все школы успеют перестроить учебные программы к первому апреля, считает представитель регионального минобразования, поэтому срок перехода продлят до начала нового учебного года.

Кстати

Текст: Ксения Колесникова
Школа имеет право сама определять, шестидневную или пятидневную рабочую неделю выбрать. Об этом сказала министр просвещения Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании, которое проходило в преддверии начала 2018/2019 учебного года. Однако, по мнению министра, выходные малышам лучше проводить все же с семьей.
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"Я знаю, что вся Москва учится пять дней, Московская область тоже переходит на пятидневку. Но есть много регионов и с шестидневкой. Если вы спросите лично мое мнение - то малышам не нужно учиться шесть дней. Вот в старших классах, возможно, в этом и есть необходимость. Знаю, что некоторые регионы пошли по смешанному пути, когда начальная школа учится пять дней, а старшеклассники - шесть", - рассказала она.

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