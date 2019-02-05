Все школы Башкирии переходят на пятидневку

- Хотелось бы, чтобы наши дети все-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми и нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на "пятидневку", - заявил Радий Хабиров в начале форума, вызвав бурю аплодисментов.
Однако детям все же раз в месяц придется в субботу прийти в школу: в этот день будут проводиться спартакиады, встречи с интересными людьми, тематические вечера и т.п.
Сразу после форума в социальной сети начался опрос родительского сообщества. Более 95 процентов поддержали переход на пятидневку.
- Давно нужно было переходить на пятидневную учебу, жалко детей. Мой сын еще и спортсмен, каждый день тренировки, потом домашние задания, личного времени на отдых вообще не остается, - поддержал идею в соцсетях уфимец Вячеслав Цуканов.
Многие жители Башкирии хоть и выступили за "пятидневку", но выразили опасение, что из-за этого новшества нагрузка на детей значительно возрастет, а уровень знаний снизится. Кроме того, многих родителей не устраивает, что в субботу детям все-таки дадут нагрузку, хоть и общественную.
- Я считаю, что школьные спартакиады можно устраивать в рабочие дни после учебы. Пусть хоть в субботу ребенок выспится! - считает Галия Халикова.
Окончательное решение приняли прямо на форуме, а и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин официально объявил дату начала перехода школ на новую форму обучения - с четвертой четверти, то есть первого апреля.
- Это решение должны принять сами учебные организации коллегиально с родителями и учениками, - подчеркнул чиновник. - Многое зависит от того, как быстро школы сумеют "перекроить" программу обучения.
По его словам, образовательным организациям предстоит учесть требования санитарных норм и правил, чтобы не перегрузить детей. И в то же время необходимо все субботние уроки перекинуть на другие дни недели, соблюдая федеральные образовательные стандарты. Не все школы успеют перестроить учебные программы к первому апреля, считает представитель регионального минобразования, поэтому срок перехода продлят до начала нового учебного года.
Кстати
"Я знаю, что вся Москва учится пять дней, Московская область тоже переходит на пятидневку. Но есть много регионов и с шестидневкой. Если вы спросите лично мое мнение - то малышам не нужно учиться шесть дней. Вот в старших классах, возможно, в этом и есть необходимость. Знаю, что некоторые регионы пошли по смешанному пути, когда начальная школа учится пять дней, а старшеклассники - шесть", - рассказала она.