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05.02.2019 12:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проект "Академгородок 2.0" стал мощным стимулом для научных разработок

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В преддверии Дня российской науки в новосибирском Академгородке состоялась презентация научных разработок, которые реализуются по проекту "Академгородок 2.0".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев в ходе пресс-тура по институтам Сибирского отделения РАН, Новосибирская область уже приступила к активной реализации программы развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Министр напомнил, что программа разработана согласно поручению президента РФ Владимира Путина и является комплексной.

- В основе этого масштабного проекта - создание социальной, транспортной и научно-исследовательской инфраструктур. А это порядка тридцати проектов, два из которых находятся в высокой степени проработки, - подчеркнул Алексей Васильев.

По данным пресс-службы регионального правительства, одним из таких проектов является Центр коллективного пользования "СКИФ" (Сибирский кольцевой источник фотонов). Базироваться комплекс будет в наукограде Кольцово. В настоящее время ведется его проектирование, "СКИФ" также вошел в национальный проект "Наука".

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН журналистам продемонстрировали пользовательские станции Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения. Ученые отметили, что спектр применения синхротронного излучения необычайно широк. Например, его проникающая способность используется в мониторинге процессов, недоступных для наблюдения другими методами. Это необходимо для создания более энергоемких и долговечных устройств. Наибольшую же важность источники синхротронного излучения имеют в биологии и медицине.

В Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, который также подключился к реализации проекта "Академгородок 2.0", планируется создать Центр генетических технологий (ЦГТ). В рамках этого проекта предусмотрено возведение второй очереди уникального центра коллективного пользования - SPF-вивария, а также нового корпуса филиала ИЦиГ- Сибирского НИИ растениеводства и семеноводства в Краснообске.

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