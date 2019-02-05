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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вывести на чистую воду

Ученые предложили субсидировать покупку "безвредного" стирального порошка, чтобы не загрязнять Байкал фосфатами
Текст: Екатерина Дементьева ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Субсидировать продажу бесфосфатных стиральных порошков предлагают сибирские ученые в качестве одной из мер сохранения Байкала. Такие прямые действия сработают куда быстрее, чем самые жесткие нормативы по очистке стоков, считают авторы предложения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идея прозвучала в Иркутске на заседании Научного совета СО РАН по проблемам Байкала, на котором ученые подготовили предложения по охране озера в различные министерства и ведомства РФ. О проблеме загрязнения озера фосфатами начали говорить несколько лет назад, когда и экологи-общественники, и ученые заговорили о проблеме эвтрофикации заливов озера, зарастании их водорослями, в частности спирогирой. Бурное развитие водорослей ученые связывают именно с попаданием в озеро большого количества фосфора со стоками. Многие поселки на берегах озера до сих пор не имеют очистных сооружений. А те очистные, что есть, не рассчитаны на бытовую химию. Например, по словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, за год только в Северобайкальске сбрасывается около 0,9 миллиона кубометров сточных вод, где растворено примерно шесть тонн фосфора. Этого количества достаточно для развития около 223 тонн водной растительности.

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Идея о запрете фосфатосодержащих порошков и моющих средств обсуждалась и в Москве, однако ее воплощение на практике требует согласования со стороны стран-партнеров Таможенного союза. "В этой ситуации нужны действия, помогающие населению заменить бытовую химию на ту, в которой фосфора нет. И здесь важно не только заниматься повышением самосознания людей, но выделять им дотации для покупки более дорогих, но экологически чистых моющих веществ", - подчеркнул председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Безусловно, вместе с этим нужно и внедрение современных технологий очистки. Также ученые не согласны с планами Минприроды России смягчить ПДК по ряду соединений для Байкала.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Экология Байкала
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