Субсидировать продажу бесфосфатных стиральных порошков предлагают сибирские ученые в качестве одной из мер сохранения Байкала. Такие прямые действия сработают куда быстрее, чем самые жесткие нормативы по очистке стоков, считают авторы предложения.

Идея прозвучала в Иркутске на заседании Научного совета СО РАН по проблемам Байкала, на котором ученые подготовили предложения по охране озера в различные министерства и ведомства РФ. О проблеме загрязнения озера фосфатами начали говорить несколько лет назад, когда и экологи-общественники, и ученые заговорили о проблеме эвтрофикации заливов озера, зарастании их водорослями, в частности спирогирой. Бурное развитие водорослей ученые связывают именно с попаданием в озеро большого количества фосфора со стоками. Многие поселки на берегах озера до сих пор не имеют очистных сооружений. А те очистные, что есть, не рассчитаны на бытовую химию. Например, по словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, за год только в Северобайкальске сбрасывается около 0,9 миллиона кубометров сточных вод, где растворено примерно шесть тонн фосфора. Этого количества достаточно для развития около 223 тонн водной растительности.

Идея о запрете фосфатосодержащих порошков и моющих средств обсуждалась и в Москве, однако ее воплощение на практике требует согласования со стороны стран-партнеров Таможенного союза. "В этой ситуации нужны действия, помогающие населению заменить бытовую химию на ту, в которой фосфора нет. И здесь важно не только заниматься повышением самосознания людей, но выделять им дотации для покупки более дорогих, но экологически чистых моющих веществ", - подчеркнул председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Безусловно, вместе с этим нужно и внедрение современных технологий очистки. Также ученые не согласны с планами Минприроды России смягчить ПДК по ряду соединений для Байкала.