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05.02.2019 09:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Хакасии 28 междугородних рейсов отменили из-за аномальных морозов

Текст: Дмитрий Мальков

Пассажирские автотранспортные предприятия Хакасии массового отменяют междугородние рейсы, в связи с установившимися в республике 40-градусными морозами.

Фото: iStock
В Сибирь пришли аномальные морозы

Как сообщает минтранс региона, под ограничения уже попали 28 рейсов. Речь идет о пассажирских маршрутах из Абакана и обратно. "Временно перенесены рейсы в населенные пункты: Красноярск, Ачинск, Шарыпово, Курагино, Краснокаменск, села Идринское, Бельтирское, Пуланколь, Бондарево, Каратузское, поселок Большая Ирба, станция Аскиз, деревня Чебаки, а также аалы Верхняя База и Вершина Тея", - указывается в сообщении ведомства.

Аномальные морозы пришли в Хакасию на прошлой неделе. Метеорологи прогнозируют, что холода продержаться в республике до конца недели. Так в среду, 6 февраля, ночью ожидается, что столбик термометра опустится до -32 градусов, днем до -24 градусов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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