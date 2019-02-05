В Красноярске заключенных вывели убирать снег в 36-градусный мороз

В Красноярске решили не отказываться от поддержания чистоты на улицах даже в сильные морозы. Уборка осуществляется силами осужденных отбывающих наказание в колонии-поселении.

Видео на котором засняли группу заключенных с метлами и лопатами, чистящих пешеходную часть на одной из самых оживленных магистралей краевого центра - проспекта Свободный, заснял один из очевидцев.

Ролик он выложил в социальных сетях. Автор недоумевает, зачем людей выгнали в такой мороз, хотя из-за холодов и тумана тротуары фактически пустуют.

В ГУ ФСИН края успокоили - задействованным в работах на уборке ничего не угрожает. Как сообщает РИА Новости, осужденные тепло одеты и их сопровождает автобус, в котором они могут обогреться и даже выпить горячего чая.