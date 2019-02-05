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05.02.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе ликвидировали цех по изготовлению боеприпасов

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кемеровской области силовики обнаружили подпольный цех по производству патронов для нарезного стрелкового оружия.

ФСБ изъяла у двух жителей Самарской области арсенал оружия

В ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Новокузнецка, который устроил оружейную мастерскую себя дома.

- Из незаконного оборота изъято порядка 1 тысяч 800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок и компоненты для их изготовления, а также семь единиц холодного оружия, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

Конфискованные боеприпасы отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия). Следователи выясняют, куда житель Новокузнецка собирался поставлять нелегальные патроны.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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