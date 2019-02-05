В новосибирском зоопарке родились три чакоанские мары

У трех самок чакоанских мар появилось на свет потомство - каждая принесла по одному детенышу. Первый в этом году малыш родился в семействе необычных грызунов 3 января, следующие появились на свет 5 и 10 января, сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Несмотря на то, что разница в датах столь небольшая, сейчас можно легко определить старшего из них и наоборот самого маленького. Все потому что мары растут очень быстро, уже вскоре после рождения шустрые грызуны из семейства свинковых становятся вполне самостоятельными. Даже небольшая разница в возрасте у маленьких питомцев зоопарка заметна невооруженным глазом.

- Наши мары живут одной группой. Вместе с ними в вольере живут белолицые саки и обыкновенные игрунки. Они друг другу не мешают, не конфликтуют. Беременность самок и рождение малышей эту ситуацию не изменили. В вольере мир, покой и приятные хлопоты, - рассказал зоотехник отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

По ее словам, детеныши мар уже питаются тем же, что едят взрослые грызуны, хотя до сих пор подбегают к матерям, чтобы получить порцию молока. Кстати, бывает, что потомство путает родительниц, но те, хоть и отличают кто в этой троице свой, а кто чужой, относятся к потребностям каждого вполне спокойно.

Первый месяц года также принес пополнение в семействе сервалов, у грациозных хищных кошек родилась двойня. Камерунские козы с кличками Травка и Весна родили трех и двух детенышей соответственно. Один детеныш появился в семействе пекарей. Название этого южноамериканского животного не имеет ничего общего с уважаемой профессией, с языка бразильских индейцев оно переводится примерно как "зверь, проделывающий много дорог в лесу".

Справка "РГ"

Чакоанские мары по размеру меньше своих сородичей, патагонских мар, но также активны днем. Их рацион в основном состоит из травы, мары пасутся небольшими группами, при этом передвигаются прыжками, словно зайцы, несмотря на то, что относятся к свинковым. Мары образуют моногамные пары, в потомстве приносят до трех детенышей и живут около 15 лет.