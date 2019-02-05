Большую часть территорий Северного Кавказа занимает горная местность. Такой рельеф создает значительные трудности при развитии инфраструктуры связи, а значит, влияет на обеспечение безопасности как жителей этих территорий, так и приезжающих сюда туристов. Корреспондент "РГ" выяснял, кто и как развивает онлайн-коммуникации на Кавказе.

Недавно на Эльбрусе построили самую высокогорную станцию мобильной связи в Европе. Благодаря этому высокоскоростной интернет станет доступен даже на высоте 5000 метров. Сотовая связь появилась на верхних участках горнолыжных трасс и на всех тренировочных альпинистских маршрутах Эльбруса. Но у станции есть и жизненно важная функция: хорошая и стабильная связь - незаменимый помощник при спасательных операциях. Раньше дозвониться с мобильных телефонов можно было, лишь спустившись с вершины. При этом большинство несчастных случаев происходит на большой высоте.

- Это самая высокогорная базовая станция в Восточной Европе и России. Курорты Северного Кавказа активно развиваются, и качественная инфраструктура - необходимая составляющая этого развития, - заявил президент ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Алексей Корня.

По его словам, станцию делали таким образом, чтобы уверенная передача данных шла вплоть до высоты 5000 метров, то есть чтобы люди, к примеру, могли загрузить карты на телефон и по ним ориентироваться во время восхождения. Для базовой станции был разработан уникальный технический проект и были использованы нестандартные решения, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур, обильных осадков, сильных ветров и сейсмической активности. Все оборудование станции, которое обеспечивает прием и передачу радиосигнала, помещено в специальный защитный бокс.

По мнению первого заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии Мурата Керефова, хороший интернет на склоне будет способствовать и развитию туризма. Сейчас из-за сложного рельефа связь в некоторых горных районах до сих пор ненадежная. А для таких мест притяжения туристов, как Эльбрус, она необходима как с точки зрения безопасности, так и для успешного развития отрасли.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ПАО "Мобильные ТелеСистемы", этот проект стал самым сложным для компании на Северном Кавказе. Базовую станцию возвели на южном склоне Эльбруса на высоте 3888 метров. Особенно непросто было доставить оборудование, и это характерная проблема при создании сети в горной местности. На Эльбрус малогабаритное оборудование поднимали по канатной дороге, а строительные материалы и крупные конструкции - на снегоходах и ратраках, поскольку колесная техника из-за снегопадов была бесполезна.

- Учитывая, что в условиях горной местности развитие любого вида проводной связи затруднительно, мобильная является для населения единственной возможностью связаться с внешним миром. О востребованности такой связи и ее необходимости на Северном Кавказе свидетельствует прирост трафика мобильного интернета в сети МТС на протяжении последних трех лет - в два раза ежегодно. При этом самыми онлайн-активными абонентами остаются жители Чечни: в среднем каждый абонент МТС в этой республике использует в два раза больше гигабайт, чем среднестатистический российский абонент, - добавили в компании.

В свою очередь, в ПАО "МегаФон" отметили, что особенно связь важна для таких служб, как МЧС, базы которых находятся в удаленной местности (а республики Северного Кавказа - это на 80 процентов горная территория). В основном сложности возникают при обслуживании базовых станций. Выезжая на объекты связи для устранения неполадок, сотрудники компании пользуются любыми средствами передвижения: берут в аренду квадроциклы, внедорожные грузовики и даже лошадей. Но часто и последние не могут пройти по территории, и пять-шесть часов специалистам приходится идти в гору пешком, да еще и с оборудованием.

- Горная местность не предполагает наличие готовой транспортной инфраструктуры, поэтому строительство там новых базовых станций обходится значительно дороже. Расходы сильно увеличиваются за счет дополнительных затрат на транспортировку оборудования, - подтвердили слова коллег в пресс-службе компании "Мегафон".

Используют все варианты. Самый удобный, но и дорогостоящий - вертолет, один вылет которого оценивается в 300 тысяч рублей. Но часто летательные аппараты не могут высадить специалистов из-за сложного рельефа или из-за непогоды. Тогда в ход идут внедорожники, снегоходы или опять-таки лошади.

В свою очередь, в компании "Билайн" отметили, что горная местность не только значительно усложняет строительство, но и ограничивает зону покрытия радиосигналом из-за естественных помех. Для создания сети нужно привлекать специальную технику, работы часто связаны с риском для жизни. После того, как сеть построена, ее эксплуатация также требует существенных усилий и затрат. В компании вспомнили случай: несколько лет назад в одном из районов Дагестана в результате сильного снегопада занесло дороги, и отключили электроэнергию. Чтобы восстановить электропитание, специалистам технической дирекции пришлось добираться до базовой станции ползком, в результате с большими усилиями удалось дотащить и подключить дизель-генератор.

Как рассказал корреспонденту "РГ" председатель совета директоров группы компаний "Стилсофт" Юрий Стоянов, чтобы установить в горной местности телекоммуникационное средство, необходимо решить несколько сложных инженерных задач. В первую очередь - обеспечить аппаратуру электроэнергией. Так как работать приходится в районах, где нет линий электропередачи, то альтернативные источники энергии (солнечные и ветряные станции) - единственный вариант.

- У нас есть установка ветрогенератора на высоте 2500 метров. Там дуют сильные ветра - 50 метров в секунду и более. Поэтому важно еще учесть и надежность конструкции, - говорит Стоянов.

В свою очередь солнечные панели в горах зимой заносит снегом. На равнинной местности такой проблемы нет. Кроме того, такие панели могут вырабатывать напряжение и тыльной, не занесенной снегом стороной. От этого повышается температура поверхности, снег начинает таять, и на панели образуется ледяная корка. При этом на высокогорье непогода может держаться несколько дней, а то и недель, так что добраться до источника питания и отремонтировать его непросто.

- Поэтому важными становятся энергоэффективность оборудования, а также способность зарядного устройства работать как можно дольше, даже когда нет для этого оптимальных условий, - пояснил глава "Стилсофт".

Насколько горные проекты дороже равнинных, оценить сложно, отмечает Стоянов. Но то, что первые - более дорогостоящие, сомневаться не приходится. На каждом этапе нужно решать нестандартные задачи, нанимать людей, способных работать в высокогорной зоне.

Тем не менее, телекоммуникационная компания МТС намерена и дальше инвестировать в проекты в горных республиках СКФО. В частности, в Кабардино-Балкарии предполагается в течение 2019 года построить более сотни новых базовых станций 4G, чтобы значительно улучшить качество связи в регионе.

Между тем

Не так давно высокоскоростной интернет провели в два высокогорных района Кабардино-Балкарии - Чегемский и Черекский. Теперь доступом в Сеть обеспечили селения Безенги, Булунгу и Карасу. Для этого сюда протянули около 60 километров новых волоконно-оптических линий связи и создали необходимую телекоммуникационную инфраструктуру.

- Модернизированная инфраструктура Чегемского и Черекского районов позволяет удовлетворять растущие потребности сельчан в качественной связи. Доступ к порталу госуслуг, подключение к программам безопасности, возможность дистанционного образования, онлайн-банкинг и электронная коммерция, новые возможности для общения - с появлением "оптики" в этих селениях все цифровые сервисы стали доступными для абонентов, - отметил директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО "Ростелеком" Барасби Машуков.