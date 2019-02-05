В регионе новое развитие получил громкий коррупционный скандал вокруг создания бренда "Ставропольское качество", который не только оказался провальным, но и позволил отмыть крупную сумму денег. Фигурантом очередного уголовного дела стал бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга.

Стоит напомнить, с чего началось это дело. Первой задержанной стала заместитель министра экономического развития Ставропольского края Елена Кильпа. В марте 2018 года в отношении высокопоставленной чиновницы возбудили дело по части первой статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По данным следствия, она подписала госконтракт на разработку сайта и бренда "Ставропольское качество" на сумму почти 10 миллионов рублей. Согласно договору, одна из организаций должна была создать медиаконтент для продвижения продукции краевых товаропроизводителей в интернете, а также на отдельном канале в YouTube. В итоге выяснилось, что работы были выполнены на 950 тысяч рублей, а остальные деньги стали "чистой" прибылью исполнителя.

- Подозреваемая, стремясь скрыть некачественное исполнение работ по государственному контракту, без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9 миллионов 900 тысяч рублей, - уточнили в региональном управлении СК РФ.

Как выяснил корреспондент "РГ", речь идет о контракте с ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" (КРСК). Власти региона еще в 2015 году планировали создать бренд "Ставропольское качество". Предполагалось, что ежегодно компании с продукцией высокого качества становились бы победителями специального конкурса и получали бы право использовать ресурсы бренда, чтобы продвигать свой товар.

Разработкой этой идеи занялись в министерстве экономического развития Ставрополья, которое тогда возглавлял Андрей Мурга. Ответственной назначили Елену Кильпу. Во время конкурсных процедур, когда решалось, кто займется исполнением контракта, свои услуги предложили четыре компании. Одна из них снизила первоначальную стоимость с десяти миллионов почти до пяти. Но в министерстве не придали этому значения, оценив "нестоимостные критерии" КРСК (в частности, у нее якобы были самые "проработанные организационно-технические предложения с обоснованием сроков, методов и техники выполнения услуг"). 25 декабря 2015 года Кильпа подписала акты о приемке выполненных работ и платежные документы.

Спустя несколько дней после задержания чиновницы уголовное дело было возбуждено и в отношении бывшего директора "Корпорации развития Ставропольского края" Заура Абдурахимова. Произошло это, когда чиновник собирался улететь в Турцию. Как рассказала тогда корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, в момент задержания у него случился сердечный приступ.

Теперь же под уголовное преследование попал и их руководитель - Андрей Мурга. Он долгое время был министром экономического развития Ставрополья, потом совмещал эту должность с должностью зампреда. Спустя некоторое время министерский пост он покинул, оставшись только заместителем председателя правительства края, но в 2018 году был уволен и с этой должности.

28 января стало известно, что в отношении него дело возбуждено по части четвертой статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Как рассказали в краевом следственном управлении СК РФ, Мурга знал, что разработанный в ходе выполнения госконтракта сайт для продвижения продукции ставропольских производителей не соответствует требованиям технического задания. Он потребовал от подрядчика - директора ГУП "КРСК" Заура Абдурахимова - вернуть ему 3,5 миллиона рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт. Деньги эти он пообещал использовать, чтобы своими силами доработать проект.

- Однако полученные средства чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Сейчас бренд, который должен был продвигать лучшие товары Ставрополья, забыт. Конкурс провели только один раз в 2016 году, последняя новость на сайте датируется ноябрем 2017 года и никакого отношения к "Ставропольскому качеству" не имеет.

Кстати

Корреспондент "РГ" пытался связаться с Еленой Кильпой, Зауром Абдурахимовым и Андреем Мургой, но их мобильные телефоны не отвечают. Как рассказала источник в правоохранительных структурах, Мурга, узнав, что его могут привлечь к уголовной ответственности, уехал из России в Испанию, где у него есть недвижимость.