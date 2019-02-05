На Ставрополье испытали новые армейские вертолеты

В Ставропольском крае экипажи недавно поступивших боевых вертолетов Южного военного округа провели тренировку по уничтожению целей условного противника на дальних расстояниях.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, учебно-тренировочные полеты выполнили 15 ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор".

- Более 50 процентов вертолетов, принявших участие в полетах с применением авиационных средств поражения, поступили в часть в конце 2018 года, - отметил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Полеты проводились на полигоне Арзгир. Пилоты использовали пушечное и ракетное вооружение для ударов по мишеням, которые изображали бронетехнику, объекты и живую силу условного противника. Кроме того, экипажи отработали пилотирование в разное время суток и на разных высотах.