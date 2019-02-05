В республике восстановят заводскую конюшню "Дагестанская", где десятилетиями выращивалась ахалтекинская порода лошадей. В ближайших планах - строительство современного ипподрома.

Коней ахалтекинской породы завезли в республику более 50 лет назад. Именно тогда на берегу Каспийского моря на 800 гектарах основали совхоз "Дагестанский", который впоследствии получил статус племенного завода. Выращенные здесь чистопородные лошади неоднократно становились призерами и чемпионами всесоюзных и всероссийских выставок и скачек.

Конезавод приносил неплохую прибыль - жеребцов продавали на международных аукционах, и за них платили крупные суммы в валюте. Но все это осталось в прошлом. Предыдущее руководство республики решило, что коневодство не нужно региону. В апреле 2016 года постановлением правительства Дагестана заводскую конюшню ликвидировали. Поголовье лошадей и остальное имущество и строения передали на сохранение частной компании, а земли распределили между различными организациями. С ипподромом, расположенным между Махачкалой и Каспийском, власти поступили и вовсе кощунственно, продав его территорию под строительство жилого микрорайона.

После смены руководства региона и минсельхозпрода РД в республике задумались о возрождении племенного коневодства. В мае 2018 года состоялась встреча с владельцами коней, была создана специальная комиссия, которая должна была решить, как улучшить ситуацию с дальнейшим разведением ахалтекинских лошадей.

- Члены комиссии побывали на территории ликвидированного ипподрома и конюшни, где увидели, что инвестор, который обещал сохранить поголовье лошадей, не справляется с принятыми на себя обязательствами. Руководству минсельхозпрода РД пришлось срочно вмешаться и изыскать возможности для покупки кормов для племенного поголовья, так как более 100 коней практически голодали, - рассказал начальник отдела развития отраслей животноводства минсельхозпрода РД Ибрагимгаджи Идрисов.

Говорят, что любовь к лошадям - это навсегда. Благородно поступили работники конюшни (а точнее того, что от нее осталось), которые не бросили животных на произвол судьбы. Несмотря на то, что им практически не платят зарплату, они продолжают работать и ухаживать за питомцами.

- Мне довелось работать на конезаводе практически с момента его основания. Любовь к этой породе побудила меня в свое время поступить в Тимирязевскую сельхозакадемию и выучиться на коневода-зоотехника, - рассказал конннозаводчик Рамазан Гасанов. - Зная удивительные качества и красоту ахалтекинских лошадей, мы старались не прекращать племенную работу и сохранять чистоту этой уникальной породы. Участвовали в различных выставочных мероприятиях и соревнованиях.

По словам специалистов, приморская территория, где расположена конюшня, благотворна для лошадей, морской воздух и песчаный пляж отлично подходят для их реабилитации после тренировок и скачек, мягкий грунт помогает поддерживать копыта животных в здоровом состоянии.

- Предложение о возрождении государственной конюшни с племенным конезаводом нашло поддержку у руководства Дагестана. Минсельхозпрод РД совместно с минимуществом РД проводит работу для сохранения поголовья уникального и редкого генофонда лошадей ахалтекинской породы. В бюджете республики 2019 года на реализацию проекта заложено 13 миллионов рублей. С учетом предложений коневодов Дагестана на уровне правительства региона рассматривается вопрос строительства ипподрома на условиях государственно-частного партнерства, - добавил Идрисов.

На территории конюшни предполагается разместить центр иппотерапии для лечения детей, страдающих ДЦП, аутизмом и различными нарушениями опорно-двигательной системы.

Что касается ипподрома, то восстановить его на прежнем месте не представляется возможным - у земли новый собственник, который планирует строить многоэтажные дома. На небольшом участке пока сохранился детский конноспортивный клуб "Джигит", но не исключено, что, когда по соседству вырастут многоэтажные бетонные коробки, для лошадей придется искать другое место.

Как рассказали в минсельхозпроде РД, для строительства ипподрома подобрана территория недалеко от Каспийска - на берегу моря. В министерстве уверены, что коневодство в ближайшем будущем станет одной из визитных карточек Дагестана.

- Развитие заводской конюшни и племенного конезавода - это не только сохранение культурных традиций дагестанских народов и развитие конного спорта, но и возможность развивать конный туризм, проводить конные парады и делать постановки с участием всадников в дни государственных и других торжеств, - поделились планами в минсельхозпроде РД.

Побывавший на днях в конюшне вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил составить новый селекционный план, сделать выбраковку животных, а также рассчитать, сколько средств необходимо для улучшения условий содержания племенных лошадей. .

Справка "РГ"

Ахалтекинская порода считается самой древней породой верховых лошадей. Ее родина - расположенный в северных предгорьях Копет-Дага оазис Ахал (территория современного Туркменистана). Чистопородное разведение в течение тысячелетий в знойном климате при специфических отборе и условиях выращивания придали этим лошадям своеобразный экстерьер. Типичные ахалтекинцы достаточно крупны (высота в холке 155-160 сантиметров), узкотелы и отличаются особой утонченностью и изяществом. Они высоконоги, имеют тонкий, но плотный костяк. Небольшая сухая голова приставлена к шее под углом более острым, чем у других пород. Шея длинная, гибкая, высоко поставленная. Кроме гнедой, вороной, рыжей и серой мастей часто встречаются редкие буланая, соловая и изабелловая, нередко с золотистым оттенком. Очень выносливы. В 1935 году участвовали в пробеге Ашхабад - Москва и за 84 дня прошли 4300 километров. В XX веке их стали разводить на Северном Кавказе, Ставрополье и в Калмыкии.

Прямая речь

Алексей Майоров, председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации:

- В последнее время в России развиваются такие перспективные направления, как конный туризм и конная охота. И хотя пока спрос на лошадей еще не так высок, в будущем следует ожидать увеличения его потребностей. Не стоит забывать и об экспортном потенциале отечественного коневодства. Племенные лошади, выращенные на заводах России, могли бы выставляться на аукционах в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2018 году в рамках "единой" субсидии из федерального бюджета государственная поддержка была оказана 139 племенным организациям в общем объеме более 125 миллионов рублей. Это явно недостаточно. Конные заводы работают с убытком от основной деятельности, дотации федерального и региональных бюджетов покрывают лишь часть затрат на выращивание и содержание поголовья. Вместе с тем, учитывая, что в последнее время наблюдается тенденция снижения показателей воспроизводства, целесообразно рассмотреть субсидирование средней ставки на условную голову и финансирование осуществлять по системе "кобыла + жеребенок".

Ипподромы испытывают трудности из-за высоких эксплуатационных затрат и налоговой нагрузки. В такой ситуации все издержки от их деятельности перекладываются на коневладельцев, которые вынуждены сокращать количество испытываемых лошадей. Практика показывает, чтобы покрыть расходы на лошадь, она должна принимать участие в десяти скачках в год и выиграть как минимум в пятой части соревнований.

Министерство сельского хозяйства России до первого июля 2019 года должно разработать стратегию развития коневодства в Российской Федерации. Полагаю, что с привлечением широкого участия заинтересованных сторон - коннозаводчиков, коневладельцев, общественных организаций и ассоциаций, минсельхоз России выработает комплекс мер государственной поддержки и усовершенствует нормативно-правовую базу в области племенного коневодства.