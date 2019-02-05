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05.02.2019 15:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Копилка с подсчетом

Пятигорский школьник разработал технологию для "умного города"
Текст: Евгения Семизарова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 24(7782)
Молодые инноваторы Северного Кавказа начали разрабатывать технологии, которые могут быть использованы при реализации проекта "Умный город". Такие ноу-хау уже активно внедряют в городах СКФО, особенно преуспел в этом Магас (столица Ингушетии). Здесь едва ли не каждый месяц на улицах появляются необычные новинки - таксофоны с USB-зарядками для смартфонов и платежными терминалами, "умные скамейки" с подогревом и Wi-Fi, "зонты ожидания" для пешеходов.
Илья Тысячный: Я сам столкнулся с проблемой подсчета монет и решил создать некую копилку, которая могла бы за меня это делать. Фото: Из личного архива Ильи Тысячного Илья Тысячный: Я сам столкнулся с проблемой подсчета монет и решил создать некую копилку, которая могла бы за меня это делать. Фото: Из личного архива Ильи Тысячного
Илья Тысячный: Я сам столкнулся с проблемой подсчета монет и решил создать некую копилку, которая могла бы за меня это делать. Фото: Из личного архива Ильи Тысячного

Идея ученика пятигорского Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) "HI-Tech Импульс" Ильи Тысячного также может быть реализована в "умном городе". Называется его проект "Электронная копилка металлических монет". Помощь при разработке школьнику оказал его педагог-наставник в ЦМИТ Юрий Нордгеймер:

Фото: Алена Ларина
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- Конструкция Ильи похожа на монетоприемник в торговом автомате, и в процессе мозгового штурма мы решили, что было бы здорово контролировать работу оборудования на расстоянии, например по Wi-Fi.

Аппаратно-программный комплекс создавался два месяца. Согласно замыслу автора, такой автомат, установленный, например, на трамвайной остановке, можно связать с помощью онлайн-технологий с центральным компьютером. Так можно отслеживать работу сети подобных автоматов в удаленном режиме.

Оборудование в приемнике мониторит прохождение монет и определяет их номинал. Эта информация сразу поступает в "диспетчерскую", и компьютер моментально складывает цифры, поэтому в любое время можно узнать, какая сумма накопилась в автомате.

Фото: Пресс-служба ТюмГУ
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- Я сам столкнулся с проблемой подсчета монет и решил создать некую копилку, которая могла бы за меня это делать. Идея выросла в целый проект, - рассказывает Илья Тысячный. - В моем аппаратно-программном комплексе автомат может подсчитывать пока что только монеты, но не купюры. Но в будущем планируем усовершенствовать его.

Еще один важный нюанс - автор предусмотрел и возможность нештатной ситуации, например попытку взлома автомата. В этом случае срабатывают датчики безопасности, которые передают сигнал компьютеру, а тот в свою очередь отправляет сообщение на пульт охраны. Для внедрения в жизнь разработки необходимо оснастить Wi-Fi-приемниками уже эксплуатируемое оборудование торговых автоматов.

Сейчас Илья и его педагог готовятся к всероссийскому научно-техническому конкурсу "Большие вызовы". Свой проект они будут представлять в направлении "Умный город". Их цель - победа на региональном этапе. Лучших затем пригласят на финал, который пройдет в июле в образовательном центре "Сириус" в Сочи. .

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Большие вызовы" проходит в несколько этапов по направлениям: "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность", "Беспилотный транспорт и логистические системы", "Освоение Арктики и мирового океана", "Агропромышленные и биотехнологии", "Современная энергетика" и "Умный город". Подать заявку на него могли учащиеся восьмых - десятых классов, имеющие достижения в области физико-математических и естественных наук, а также опыт самостоятельной проектной деятельности.

Между тем

Воспитанники пятигорского Центра молодежного инновационного творчества "HI-Tech Импульс" уже выиграли несколько интеллектуальных соревнований. Среди них - конкурс "Человек дела", организованный Северо-Кавказским федеральным университетом. Успеха добился Мурат Абитов с дизайн-проектом реконструкции Парка культуры и отдыха имени Анджиевского в рамках программы "Доступная среда". Также лауреатом стал Владимир Сафронов с проектом создания социального бизнес инкубатора Start-Up.

В конкурсе "УМНИК-2018" лучшим оказался Георгий Макаров, придумавший универсальный учебно-тренировочный конструктор по робототехнике. Идея проекта состоит в том, что дошкольникам и ученикам младших классов нужно давать как можно больше знаний в инженерной области, чтобы развивать их способности к техническому творчеству. Но найти оборудование для этого очень сложно. Тогда он решил реализовать собственный проект в данной области.

Экономика Бизнес Инновации Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО СКФО Ставропольский край
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