Дома в Калининграде остались без лифтов из-за просчетов подрядчиков

В Калининградской области подрядчики сорвали программу по ускоренной замене лифтов. Согласно контракту, предприниматели должны были установить 108 новых комплектов лифтового оборудования до ноября прошлого года. Однако монтаж 51 объекта не завершен до сих пор. В некоторых домах люди с инвалидностью несколько месяцев не могут выйти на улицу. Родители маленьких детей, проживающие на верхних этажах, вынуждены сократить количество прогулок.

Фонд капитального ремонта Калининградской области заключил контракт с российским лифтостроительным заводом в прошлом году. Общая стоимость оборудования составила 207,5 миллиона рублей. Предприятие поставило в регион все 108 лифтов. Однако субподрядчик завода, который занимается монтажом, не рассчитал свои силы.

По состоянию на конец января компания ввела в эксплуатацию 57 лифтов. В 30 подъездах работы стартовали и не завершились до сих пор. То есть старые лифты в домах уже отключили, а новые еще не запустили.

По словам генерального директора калининградского фонда капремонта Оксаны Астаховой, уровень готовности этих объектов варьируется от 25 до 90 процентов. С чем связана задержка, нерадивый субподрядчик объяснить не смог. Регулярные неустойки, которые заказчик выставлял исполнителям, ситуацию не меняли. По словам жителей некоторых домов, в январе после праздников монтажники вообще не вышли на работу, оставив брошенные запчасти на этажах.

Сейчас в регионе создали оперативный штаб, в который вошли представители депутатского корпуса, органов самоуправления, контролирующих организаций, регионального фонда кап-ремонта и федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. На объектах установят камеры видеонаблюдения, которые позволят непрерывно контролировать процессы монтажа и пусконаладочных работ. Подрядчиков обязали увеличить количество специалистов и завершить работы по "открытым" лифтам до 24 марта.

На объектах установят камеры видеонаблюдения, которые позволят непрерывно контролировать процесс монтажа

- Мы продолжим мониторинг количества персонала, будем контролировать график и качество выполняемых работ, - подчеркивает заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

Как отметил генеральный директор федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, прибывший в Калининградскую область с рабочим визитом, проблема износа оборудования характерна для всех регионов. В связи с этим Минстрой России утвердил программу ускоренной замены лифтов.

- Ситуация, сложившаяся сейчас в Калининградской области, - это организационные просчеты компании, которая выиграла конкурс по установке оборудования, - подчеркнул Константин Цицин. - Сегодня мы обсудили меры, которые позволят в кратчайшие сроки установить лифты. Будем держать вопрос на контроле. У завода хорошая практика, них достаточно возможностей, чтобы эту проблему решить в сроки и качественно.

Тем временем

С 2019 года начал работать федеральный проект по расселению аварийного жилья. Перед Калининградской областью стоит задача до 2024 года ликвидировать более 55 тысяч непригодных для проживания квадратных метров. В течение шести лет региону выделят 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета, 81 миллион рублей составит областное софинансирование.