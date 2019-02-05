Дома в Калининграде остались без лифтов из-за просчетов подрядчиков

Фонд капитального ремонта Калининградской области заключил контракт с российским лифтостроительным заводом в прошлом году. Общая стоимость оборудования составила 207,5 миллиона рублей. Предприятие поставило в регион все 108 лифтов. Однако субподрядчик завода, который занимается монтажом, не рассчитал свои силы.
По состоянию на конец января компания ввела в эксплуатацию 57 лифтов. В 30 подъездах работы стартовали и не завершились до сих пор. То есть старые лифты в домах уже отключили, а новые еще не запустили.
По словам генерального директора калининградского фонда капремонта Оксаны Астаховой, уровень готовности этих объектов варьируется от 25 до 90 процентов. С чем связана задержка, нерадивый субподрядчик объяснить не смог. Регулярные неустойки, которые заказчик выставлял исполнителям, ситуацию не меняли. По словам жителей некоторых домов, в январе после праздников монтажники вообще не вышли на работу, оставив брошенные запчасти на этажах.
Сейчас в регионе создали оперативный штаб, в который вошли представители депутатского корпуса, органов самоуправления, контролирующих организаций, регионального фонда кап-ремонта и федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. На объектах установят камеры видеонаблюдения, которые позволят непрерывно контролировать процессы монтажа и пусконаладочных работ. Подрядчиков обязали увеличить количество специалистов и завершить работы по "открытым" лифтам до 24 марта.
- Мы продолжим мониторинг количества персонала, будем контролировать график и качество выполняемых работ, - подчеркивает заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.
Как отметил генеральный директор федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, прибывший в Калининградскую область с рабочим визитом, проблема износа оборудования характерна для всех регионов. В связи с этим Минстрой России утвердил программу ускоренной замены лифтов.
- Ситуация, сложившаяся сейчас в Калининградской области, - это организационные просчеты компании, которая выиграла конкурс по установке оборудования, - подчеркнул Константин Цицин. - Сегодня мы обсудили меры, которые позволят в кратчайшие сроки установить лифты. Будем держать вопрос на контроле. У завода хорошая практика, них достаточно возможностей, чтобы эту проблему решить в сроки и качественно.
С 2019 года начал работать федеральный проект по расселению аварийного жилья. Перед Калининградской областью стоит задача до 2024 года ликвидировать более 55 тысяч непригодных для проживания квадратных метров. В течение шести лет региону выделят 2,6 миллиарда рублей из федерального бюджета, 81 миллион рублей составит областное софинансирование.