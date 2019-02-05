Петербуржцев встревожил запаха газа на улицах

В Петербурге специалисты МЧС, пожарно-спасательные подразделения, бригады "ПетербургГаза" ищут источники возможной утечки газа. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, проверки начаты по сообщениям граждан.

- Днем 5 февраля из разных районов Санкт-Петербурга один за другим стали поступать звонки о запахе газа на улицах, - рассказали спасатели. - По данным на 15.30 специалистами различных служб проводятся проверки, установить источник запаха пока не удалось. Работы продолжаются.

В свою очередь в комитете по энергетике Санкт-Петербурга сообщили корреспонденту "РГ", что контрольные замеры не показали превышения концентрации газа в воздухе на улицах города. Жителей и гостей города просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

- Бригады с газоанализаторами работают, на юго-запад отправлена лаборатория, - рассказали в комитете - Никаких скачков, которые свидетельствовали бы о выбросах, не обнаружено.

Отметим, что первыми на сильный запах газа в соцсетях начали жаловаться жители юго-запада Петербурга, квартиры которых расположены в районе Авангардной улицы и Лигово. Однако позднее аналогичные сообщения стали поступать из северной части города, а также с Васильевского острова.