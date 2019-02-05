Флагману Балтийского флота поменяют двигатель

Эскадренный миноносец Балтийского флота "Настойчивый" в ближайшее время пройдет плановый ремонт и восстановление технической готовности. Для этого флоту выделены все необходимые средства.

Эсминец проекта 956, заложенный на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в боевой состав ВМФ и стал флагманом Балтийского флота в марте 1993 года. Это второй эсминец с таким именем - первый "Настойчивый" входил в состав БФ с 1957 по 1990 годы.

"Настойчивый" неоднократно признавался лучшим кораблем в ВМФ России, завоевывал призы главнокомандующего, участвовал в совместных учениях "Балтопс" военно-морских сил НАТО, оперативно-стратегическом учении "Запад-2009", осуществлял многочисленные официальные визиты и деловые заходы в иностранные порты.

В течение 2019 года на флагмане Балтфлота, который был признан американскими экспертами одним из самых смертоносных кораблей ВМФ России, заменят двигательную установку и отремонтируют целый ряд систем жизнеобеспечения корабля.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, сейчас работы на эсминце уже ведутся непосредственно в месте постоянной дислокации. Занимаются ими специалисты 33-го судоремонтного завода, с которым заключен государственный контракт на ремонт и сервисное обслуживание кораблей флота.

В ходе планового докования эсминца будет проведен осмотр и очистка подводной части корпуса, ремонт винто-рулевой группы, других корпусных устройств систем и механизмов корабля.

Справка "РГ"

Эскадренный миноносец проекта 956 предназначен для подавления наземных целей, а также объектов противодесантной обороны, живой силы и техники противника, огневой поддержки десанта в районе высадки, ПВО десантных кораблей и транспортов, уничтожения надводных кораблей и десантно-высадочных средств противника, патрулирования и несения боевой службы совместно с другими силами флота. Технические характеристики: водоизмещение - 6,5 тыс. т, главные размерения - 157-17-5,96 м, мощность энергетической установки - 100 тыс. л.с., скорость хода - 32 узла, дальность хода - 10000 миль, экипаж - 290 человек. Вооружение: ПУ "Москит" - 2*4, ПУ ЗУР "Ураган" - 2, установка "АК-130" - 2*2, установка "АК-630" - 4*6, установка торпедных аппаратов - 2*2, установка реактивных глубинных бомбометов "РБУ-6000" - 2*6.