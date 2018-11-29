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29.11.2018,  
18:40
Текст:  Светлана Цыганкова

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей. По мнению Марка Эпископоса (Mark Episkopos), автора статьи в The National Interest, Россия модернизирует свой флот в связи с обострением ситуации на Балтике и в Азовском море.

Возглавляет список тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Он является флагманом Северного флота. Его основная задача, по словам автора, заключается в преследовании и нейтрализации американских авианосцев. Для этой цели "Петр Великий" оснащен широким спектром противокорабельных ракет, а также зенитной ракетной системой С-300Ф. ВМФ России планирует оснастить "Петра Великого" и еще один атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" новым ЗРК С-400 для повышения возможностей борьбы с истребителями пятого поколения, такими как F-35. ВМФ России испытывает и гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон", еще более смертоносное противокорабельное вооружение.

Следующий - ракетный крейсер "Москва". Раньше он назывался "Слава". Введен в эксплуатацию в 1982 году. Шестнадцать противокорабельных ракет Р-500 "Базальт" и зенитная система С-300Ф делают флагман Черноморского флота очень опасным для авианосных групп.

Третьим в списке стал корвет "Сообразительный". Как пишет автор, это второй из тринадцати корветов проекта 20380 (в настоящий момент в эксплуатацию введены 5 кораблей). "Сообразительный" использует модульное противолодочное оружие. Эта система под названием "Пакет-НК", не имеющая аналогов в мире. Она позволяет применять тепловые торпеды МТТ и реактивные противоторпеды М-15 из одной и той же пусковой установки через интегрированную командную систему.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Эскадренный миноносец "Настойчивый" занял четвертое место. Он является флагманом Балтийского флота. Эсминец вооружен грозными противокорабельными ракетами П-270 "Москит". 

И замыкает пятерку самых опасных российских кораблей тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". на данный момент это единственный в России авианосец. Сейчас закладывают его преемника. И хотя "Адмирал Кузнецов" не раз сталкивался с различнымы техническими проблемами, он остается серьезной угрозой. Крейсер несет истребители Су-33 и МиГ-29К.

На "Адмирале Кузнецове" установлены зенитные комплексы морского базирования "Кинжал" и "Кортик" . Также крейсер вооружен 12 противокорабельными ракетами "Гранит". Поэтому, считает автор статьи, российские военные классифицируют "Адмирала Кузнецова" как тяжелый авианесущий крейсер, а не как авианосец.

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