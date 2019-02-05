В России могут начать обогащать витаминами продукты из продовольственной корзины. Соответствующее решение анонсировано вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым на заседании межведомственной рабочей группы по реализации стратегии качества продуктов в России до 2030 года. По итогам совещания научному сообществу поручено разработать перечень продуктов, а профильные ведомства займутся алгоритмом внедрения разработки. Цель нововведения - решить проблему гиповитаминоза, которая в масштабах страны приобрела глобальные масштабы. Как обстоит ситуация на Северо-Западе, выясняла корреспондент "РГ".

По данным НИИ питания, полностью обеспечены витаминами не более 14 процентов населения страны. Нехватка пяти и более витаминов наблюдается у каждого пятого жителя страны. Россияне недостаточно потребляют витамины А, группы В, D, никотиновую кислоту, а также бета-каротин.

Существуют и свои региональные особенности. Так, Поморье, Ленобласть, Карелия и Петербург относятся к йододефицитным регионам. Во всех регионах Северо-Запада, кроме Петербурга, жители часто сталкиваются с нехваткой кальция. Не хватает витамина С жителям Вологодской, Новгородской, Ленинградской областей, Карелии и Ненецкого автономного округа. Дефицит железа есть в Коми, Карелии, Ненецком автономном округе.

При недостатке витаминов врачи рекомендуют применять поливитаминные комплексы, но, по оценкам НИИ питания, выполняли рекомендации докторов лишь 57 процентов обратившихся. Согласно исследованиям ФИЦ питания и биотехнологии, витаминные комплексы принимают свыше 40 процентов детей и подростков и всего 10 процентов мужчин трудоспособного возраста.

В идеале получать необходимые витамины следует из продуктов, но в НИИ питания проанализировали состав продовольственной корзины и пришли к выводу, что в ней не хватает 20 процентов от суточного потребления витаминов.

Проблема еще и в том, что сама по себе потребительская корзина содержит натуральные продукты, в которых базовые витамины все же есть. При анализе питания граждан не учитывается рост продаж полуфабрикатов и снеков, а он волнообразный. Так, за последние шесть лет продажи замороженных пельменей выросли на 75 процентов.

Вопросов к полуфабрикатам у диетологов много, они касаются в основном повышенного содержания соли. Претензии к газированным напиткам, продажи которых за год выросли, к слову, на 15 процентов, обусловлены большим количеством сахара в составе.

Витаминизация продуктов активно обсуждается на научных конференциях последние лет пять. Доля обогащенных продуктов на рынке пока не превышает 10 процентов, добавляют витамины лишь 15 процентов производителей.

Сейчас витаминизированные продукты доступны в основном жителям мегаполисов

Обогащенным считается продукт, упаковка которого содержит 15 процентов от суточной нормы витамина. Структура витаминизации неоднородна. Например, дополнительно витаминизируются практически все соки, детское питание, а в сегменте хлеба обогащается не более семи процентов наименований.

По оценкам компании "Союзмолоко", витаминизация молока так и не стала массовой. Покупатели не были готовы покупать этот продут по более высокой цене.

Сейчас в регионах Северо-Запада витаминизированное молоко производят в Вологодской области. Продукт, обогащенный витамином D, предназначен для школ. В Ленинградской области сохранили обогащенное молоко в своей линейке пять производителей.

Перспектива, что в каждый литр будут добавлять витамины, экспертов смущает в первую очередь из-за цен.

- Затраты на обогащение молока или йогурта витаминами весьма немаленькие и могут достигать 100 процентов к стоимости безвитаминного продукта. Ведь сами полезные компоненты стоят недешево, и их еще надо ввести в еду, что потребует дополнительных расходов, - говорит Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук. Хазанов подчеркивает: конечная цена продукта с витаминами может оказаться до четырех раз выше обычной, что фактически переводит витаминизированную продукцию в премиальный сегмент.

По оценкам экспертов, сейчас витаминизированные продукты доступны в основном жителям мегаполисов. В сельской местности и в малых городах их доля не достигает двух процентов. И тотальная витаминизация при таких условиях невозможна.

Менеджер отдела "Пищевые ингредиенты" немецкого химического концерна Юлия Агеева смотрит на ситуацию с другой стороны. По ее словам, дороговизна витаминизированных продуктов объясняется не тем, что они дополнительно обогащены, а тем, что они сами по себе относятся к высокому ценовому сегменту, обогащение же базовых продуктов одним или двумя элементами не сильно повлияет на цены. К слову, отечественная промышленность моновитамины не производит, все они закупаются за рубежом. Тем не менее правила витаминизации давно разработаны, и производители их применяют.

-Затраты зависят от оснащения предприятия. Обычно специального оборудования для витаминизации пищевых продуктов не требуется. Используются производственные емкости, насосы и другие части производственных линий, которые уже имеются на предприятиях. Дозировка витаминов для достижения необходимых 15 процентов от рекомендованной нормы потребления невелика, поэтому сказывается на сырьевой себестоимости незначительно. Отдельно следует считать расходы производителя на контроль содержания витамина в готовом продукте, поскольку содержание витамина должно полностью соответствовать заявленному. Для целей внутреннего контроля производители используют методы полуколичественного анализа, а для точных измерений на финальном этапе привлекают авторизованные лаборатории, - отмечает Юлия Агеева.

При витаминизации главный принцип - не навреди, ведь переизбыток железа или кальция не менее опасен, чем их дефицит.

- Необходимо тщательное изучение рецептуры и совместимости ее с конкретными витаминами и полезными веществами. Есть вещества, которые работают в синергии, например, масла и витамин А, молоко и витамин D. В этом случае обогащение витаминами более эффективно, так как базовый продукт позитивно влияет на усвоение витаминов, - говорит Алексей Филиппов, генеральный директор фармацевтической производственной компании.

По оценкам эксперта, запустить витаминизированную линию не так уж и сложно. Филиппов отмечает, что предпринимателю, который решит обогатить микроэлементами какой-либо продукт из своей линейки, не потребуется отдельной сертификации, достаточно будет сертификации на витаминный комплекс, представленный его производителем.

В деле обогащения продуктов есть еще одна проблема. Бывает, что концентрация витаминов оказывается незначительной, а надписи на этикетках, обещающие постоянным покупателям крепкое здоровье, являются не более чем маркетинговым ходом. Полномасштабных исследований того, действительно ли обогащенные продукты содержат заявленную концентрацию витаминов, не проводилось. Соответственно, покупатель не имеет никакой гарантии, что, заплатив больше, он на самом деле получит тот продукт, который поможет ему сохранить здоровье..

Прямая речь

Андрей Мосов, руководитель аналитического бюро Экспертного центра Союза потребителей Росконтроль:

- Стратегия витаминизации предусматривает обогащение продуктов, которые изо дня в день используются в питании. В первую очередь подлежат обогащению хлеб, мука и молоко. Но если обогащенное молоко еще можно найти в гипермаркете, то витаминизированный хлеб, как говорится, днем с огнем не сыщешь. Производители ссылаются на отсутствие спроса и предпочитают выпускать хлеб преимущественно из муки высшего сорта, которая как раз отличается крайне низким естественным содержанием витаминов. К сожалению, спрос на обогащенные продукты практически не сформирован. Большинство людей просто не знают о проблеме дефицита витаминов, а многие настороженно относятся к добавленным в пищу витаминам, считая их вредной "химией". Пока со стороны граждан не появится осознанного спроса на обогащенную продукцию, все попытки развивать производство витаминизированных продуктов не увенчаются успехом.