Минсельхоз России направит в этом году полмиллиарда рублей на мелиоративные работы в Калининградской области. Деньги пойдут на реконструкцию насосных станций, противопаводковые и культуртехнические работы. Мелиоративная отрасль в регионе, который находится в зоне избыточного увлажнения, более 20 лет работала в режиме хронического недофинансирования. Поэтому серьезные средства, запланированные в федеральном бюджете, для российского эксклава очень важны.

Калининградская область - единственный субъект РФ, где мелиорированы практически все сельскохозяйственные земли. На долю эксклава приходится 23 процента осушаемых земель страны и 70 процентов польдерных земель, расположенных ниже уровня моря.

Сейчас в реконструкции и ремонте, по оценкам регионального правительства, нуждается более 70 процентов мелиоративных объектов. Раньше этот показатель был еще более значительным. Благодаря комплексу мероприятий, в том числе субсидированию затрат аграриев, производящих мелиоративные работы, ситуация начала исправляться.

Так, в 2018 году региональный бюджет направил порядка 97 миллионов рублей на субсидии, связанные с проведением гидромелиорации и химической мелиорации. Это позволило отремонтировать 420 километров мелиоративных каналов и закрытого дренажа, внести на поля 32 тысячи тонн известковых материалов. В результате улучшилось мелиоративное состояние 10 тысяч гектаров пашни, снизилась кислотность шести тысяч гектаров сельхозугодий.

- Решение проблем мелиорации позволит вывести сельхозпроизводство на качественно новый уровень, - подчеркивает министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова. - Калининградские сельхозземли обладают высоким потенциалом, о чем свидетельствует высокая урожайность сельхозкультур.

Решение проблем мелиорации позволит вывести сельхозпроизводство на качественно новый уровень

В наиболее благоприятном по погодным условиям 2015 году средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 42,5 центнера с гектара, рапса - 35,2 центнера с гектара.

Серьезным испытаниям мелиоративная система региона подверглась в 2017 году. Тогда сельхозпроизводители, чьи угодья оказались под водой после сильных дождей, понесли убытки на сотни миллионов рублей. Некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая.

В конце 2017-го правительство РФ утвердило дорожную карту по восстановлению мелиоративного комплекса Калининградской области. Мероприятия вошли в состав государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В конце прошлого года стало известно, что федеральный центр направит на эти работы около четырех миллиардов рублей до 2025 года.

Между тем

Полмиллиарда рублей, которые регион получит в текущем году, позволят разработать проектную документацию на реконструкцию девяти насосных станций, провести капремонт пяти станций, восстановить пропускную способность отрегулированных водоприемников. Кроме того, деньги пойдут на организацию противопаводковых работ и субсидии бюджету региона, связанные с проведением культуртехнических работ. Еще 150 миллионов рублей на мелиоративные мероприятия выделит региональный бюджет. В частности, регион продолжит субсидировать затраты аграриев, которые самостоятельно занимаются мелиорацией.