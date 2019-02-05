КС РФ уточнил порядок взыскания расходов на услуги представителя в суде

Конституционный суд РФ разрешил взыскивать судебные расходы на оплату услуг представителя с проигравшей стороны, но обязал ограничиваться при их назначении "разумными пределами". Соответствующее постановление "РГ" публикует сегодня

Проверить статью 112 КАС на соответствие Конституции судей попросили градозащитники из Санкт-Петербурга. Инициативная группа "Спасем Александрино" нескольких лет пытается добиться остановки застройки в районе Ульянки на границе исторической усадьбы XIX века. Смольный отвел эту территорию под реновацию "хрущевок", однако градозащитники полагают, что под видом реновации ведется уплотнительная застройка. На этом основании они опротестовали в суде распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре об утверждении соответствующих градостроительных планов. Чиновники привлекли к процессу в качестве третьей стороны компанию-застройщика, а когда активисты проиграли процесс, то получили встречный иск. С членов инициативной группы потребовали 90 тысяч рублей, которые были потрачены на оплату услуг юриста, нанятого строителями специально для суда.

Толкование, данное КС РФ статье 112 КАС, сделано "в интересах заявителей"

По мнению заявителей, такой подход обязывает гражданина просчитывать финансовые последствия возможной тяжбы с государством, то есть фактически ставит под сомнение возможность реализации права на судебную защиту. Судьи КС приняли этот довод во внимание. Как пояснил после окончания процесса судья-докладчик по данному делу Николай Бондарь, сама по себе статья 112 КАС признана не противоречащей Конституции РФ, однако конституционно-правовое толкование, данное ей судом, сделано "в интересах заявителей".

Как следует из текста решения КС, взыскание с проигравшей в судебном споре стороны расходов на оплату услуг представителя другой стороны возможно лишь при соблюдении нескольких условий. Во-первых, "судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, являлись необходимыми (вынужденными) и возмещаются в разумных пределах". Во-вторых, участие заинтересованного лица было необходимым для надлежащего разрешения вопроса, а итоговое решение затрагивает его интересы. И наконец, подчеркивается в решении КС, понесенные расходы не должны быть "обусловлены исключительно целью воспрепятствовать деятельности административного истца".

Дело заявителей подлежит пересмотру.