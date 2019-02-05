На Крайнем Севере построят безальтернативные платные дороги

Жители отдаленных поселений на Крайнем Севере часть года живут как островитяне - их населенные пункты не имеют круглогодичного сообщения с "материком", то есть с более развитыми территориями. Госдума приняла в первом чтении законопроект , который призван решить эту проблему.

В соответствии с предложением кабмина, на Крайнем Севере и в приравненных к нему территориях можно будет строить платные дороги, при этом не обеспечивая бесплатной альтернативы. Напомним, что такой объезд должен быть, согласно действующим законам. И именно для северных территорий предполагается сделать исключение.

Дело в том, что иначе дороги в таких отдаленных местах не построить даже в отдаленной перспективе, констатирует правительство. Ограниченность местных бюджетов, указывают разработчики, зачастую не позволяет прокладывать там дороги общего пользования. Это очень дорого из-за сложных условий - "северных издержек". В связи с этим для развития дорожной сети требуется привлечение частных вложений, вернуть которые инвесторы смогут только за счет взимания платы с транспорта за проезд.

Но есть важное условие - граждане на личном транспорте смогут ездить по этим дорогам бесплатно. Конечно, автобусы, "скорая помощь" и прочий спецтранпорт тоже не будут платить. Платными и безальтернативными новые дороги будут только для грузоперевозок.

Как уточнил депутатам первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, общий объем инвестиций ожидается порядка 400 млрд рублей. Ожидаемый срок окупаемости - 22-23 года. Он заверил, что нововведение не повлечет увеличение тарифов на перевозку грузов и повышения цен. Дело в том, что сейчас грузоперевозчики, чтобы добраться до труднодоступных мест, пользуются иными видами транспорта, а также частными переправами. И платят за это больше, чем будут платить за проезд по новым платным дорогам и мостам.

Порядка 10% жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий не обеспечены круглогодичными дорогами. Во время ледохода люди буквально становятся островитянами, отметил член думского комитета по транспорту Сергей Тен. По его словам, целые поколения граждан живут в ожидании дорог и мостов. И нововведение позволит развивать северные территории страны.