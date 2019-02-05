Петербуржец воскрес по решению суда

Прокуратура Петербурга помогла пенсионеру доказать, что он жив. Ранее бывшая жена мужчины написала заявление в районный ЗАГС, что ее супруг скончался и оспорить это обстоятельство у горожанина никак не получалось.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, чтобы доказать факт того, что мужчина все-таки жив, заместителю прокурора города пришлось обратиться в Приозерский городской суд Ленинградской области.

О том, что по документам он умер, петербуржец узнал два года назад, когда ему исполнилось 60 лет и пришло время получать пенсию. К тому моменту он уже много лет жил в городе Приозерске Ленинградской области. В региональном управлении пенсионного фонда мужчина узнал, что из списка живых его вычеркнули в 2004 году на основании заявления своей бывшей жены.

В итоге суд Приозерский городской суд встал на сторону мужчины. На основании судебного решения ЗАГС Невского района Петербурга аннулировал запись о смерти и теперь мужчина наконец сможет получить свою пенсию.