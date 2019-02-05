Два крупных транспортных судна ледового класса впервые прошли Северным морским путем без помощи атомных ледоколов. Один из танкеров на днях прибыл в порт Мурманск. Суда будут заниматься перевозкой газопродуктов из арктических портов России в Европу и Азию.

Нефтеналивной танкер для перевозки газового конденсата "Борис Соколов" совершил двухмесячный переход из китайского порта Наньши. Это первый в мире всесезонный арктический танкер ледового класса, строительство которого было завершено в начале декабря на одной из верфей в Гуанчжоу.

"Борис Соколов" взял курс на север. Вскоре к нему присоединилось еще одно судно - танкер-газовоз "Борис Давыдов", построенный в Южной Корее. Некоторое время суда шли вместе, пройдя Берингов пролив и Чукотское море. Они пробили себе путь во льдах Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых и Карского моря. Затем "Борис Давыдов" взял курс в порт Сабетта, а "Борис Соколов" проследовал дальше, в Мурманск.

Этот зимний рейс стал первым в своем роде. До сих пор подобные суда шли Северным морским путем только в сопровождении ледоколов. Судам пришлось выдержать экстремальные условия и проламывать себе путь через сплоченные льды.

- Практически все Восточно-Сибирское море покрыто однолетними льдами толщиной до двух метров и более сплоченными льдами, имеющими большую толщину и возраст, - сообщили в НИИ Арктики и Антарктики. - Кроме того, толстый лед наблюдается в море Лаптевых и на северо-востоке Карского моря.

Оба танкера имеют ледовый класс Arc7. Это означает, что они могут преодолевать морские льды толщиной до двух метров. Танкер "Борис Соколов" предполагается использовать для перевозки газового конденсата из СПГ-терминала в Сабетте в Европу и Азию.

Танкеры могут преодолевать морские льды толщиной до двух метров

Кстати, он хорош и в качестве обычного нефтяного танкера.

А "Борис Давыдов" уже вышел из порта Сабетта в норвежский порт Хоннингсвог с грузом сжиженного природного газа.

Предполагается, что в Хоннингсвоге будет проведена перевалка СПГ с танкера на танкер более низкого ледового класса, что позволяет снизить стоимость перевозки.Технологические линии проекта "Ямал СПГ" вводятся в эксплуатацию с опережением графика, сообщили в газодобывающей компании, работающей на Ямале.

Их производительность также превысила ожидаемый уровень, в связи с чем пополнение танкерного флота придется вести опережающими темпами.

Всего для "Ямал СПГ" предполагается построить 15 танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на крупной южнокорейской верфи.

Ямальский сжиженный газ уже перевозят девять танкеров, заказаны еще четыре судна.

В июне 2019 года предполагается сдать танкер "Николай Евгенов", на август 2019 года запланирована сдача "Владимира Воронина". В октябре достроят "Георгия Ушакова" и "Якова Гаккеля".

В связи с тем что третья линия по производству сжиженного природного газа на Ямале запускается с опережением на один год, сдать танкеры заказчику верфь планирует с опережением на один-три месяца.

Прямая речь

Михаил Григорьев, член Научного совета безопасности РФ, академик РАЕН:

- Рейс этих танкеров, безусловно, расширит возможности экспорта СПГ с Ямала. Но сжиженный природный газ необходим и в России. Например, Мурманская область остается единственным негазифицированным регионом страны, и власти региона возлагают большие надежды на приход ямальского газа. Однако переход на отопление за счет природного газа потребует больших усилий: нужно менять котловое хозяйство, создавать распределительные сети. Это возможно лишь в том случае, если появится гарантия необходимых объемов поставок газа в регион. Такой гарантии пока нет.