Законопроект о нестационарной и развозной торговле прошел "нулевое" чтение. Владельцы ларьков, киосков, павильонов, автомагазинов и автолавок давно ждали четких правил игры, соблюдение которых позволит им работать и не рисковать потерей вложений. Однако в нынешнем виде документ не улучшает, а в некоторых регионах даже ухудшает климат на рынке малоформатной торговли. Представители отрасли надеются, что по итогам первого чтения документа в Госдуме законодатели устранят замечания. Чего ждут от реформы игроки рынка малоформатной торговли Северо-Запада, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Две семилетки

Нестационарная и развозная торговля, несмотря на доминирование торговых сетей, играют важную роль в российской экономике. Из-за особенностей советской застройки во многих муниципалитетах существует дефицит торговых площадей на первых этажах жилых домов. Нестационарные торговые объекты (НТО) способны этот дефицит восполнить. Более того, именно киоски, павильоны и автомагазины зачастую являются основными каналами сбыта товаров некрупных местных производителей. Важна и социальная роль автолавок - единственных торговых точек в отдаленных населенных пунктах.

Пока на федеральном уровне не утвержден единый подход к юридическому оформлению права на размещение подобных объектов, к срокам их аренды. Правила долгие годы устанавливали муниципалитеты. В результате в одних населенных пунктах малоформатная торговля процветала, в других пришла в упадок.

В разработке нового законопроекта, призванного исправить ситуацию, принимали участие представители отрасли. Но в ходе многолетних согласований он оброс заградительными правками от различных ведомств.

Один из самых сложных моментов связан с продлением договоров аренды. Законопроект позволяет заключать договоры на пять-семь лет и продлевать их без торгов, но только один раз. По истечении второй семилетки площадь под НТО выставят на аукцион, а владельцу нестационарного объекта придется его сносить. В противном случае бывший собственник торговой точки и другие предприниматели, которые решат арендовать это место, окажутся в неравных конкурентных условиях.

Новый законопроект позволяет заключать договоры на пять-семь лет и продлевать их без торгов, но только один раз

- При этом во многих странах с высоким уровнем конкуренции малоформатная торговля является семейным бизнесом, - отмечает президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" по малоформатной и мобильной торговле Владлен Максимов. - Небольшими магазинами и павильонами владеют из поколения в поколение члены одной семьи. Если предприниматель соблюдает требования законодательства, работает без нарушений, платит налоги, зачем ограничиваться однократным продлением договора? Как нам кажется, аренда должна пролонгироваться столько раз, сколько требуется законопослушному субъекту бизнеса.

С банкоматами на выход

В Санкт-Петербурге насчитывается порядка восьми тысяч НТО. В отрасли работают несколько десятков тысяч человек. Если законопроект о нестационарной и развозной торговле вступит в силу в текущей редакции, многим предприятиям придется уйти с рынка. Одна из причин - запрет на сдачу всего нестационарного помещения или его части в субаренду.

- Вести торговую и любую другую деятельность на территории НТО, согласно новому документу, смогут только юридические лица, заключившие договор с городскими властями, - поясняет председатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков. - То есть владелец торговой точки не сможет сдать свободный угол коллеге, поставить в своем павильоне автомат по продаже кофе, терминал оплаты услуг мобильной связи или банкомат. Он потеряет не только деньги, но и дополнительных клиентов, привлекаемых за счет расширения ассортимента.

Петербургские власти и раньше пытались ограничить право владельцев НТО на сдачу помещений в субаренду. Однако предприниматели обжаловали этот запрет в арбитражном суде.

- Нестационарный торговый объект - это собственность субъекта бизнеса, - продолжает Владимир Меньшиков. - Фактически чиновники запрещали предпринимателям распоряжаться своей собственностью. Суды, руководствуясь Гражданским кодексом РФ и Конституцией РФ, неоднократно вставали на сторону петербургских владельцев НТО. Но как будет складываться судебная практика, если запрет станет общефедеральным, неизвестно. Мы очень надеемся, что проверять не придется, что этот пункт исключат из законопроекта.

Исключить следует и пункт о специализации НТО, развивает тему президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Законопроект обязывает предпринимателей формировать не менее 80 процентов ассортимента товарами одной группы.

- Киоски периодической печати, которые остаются рентабельными только благодаря продаже сопутствующих товаров, это требование попросту убьет, - приводит пример эксперт Максимов. - Наша ассоциация и "ОПОРА РОССИИ" придерживаются следующей позиции: соотношение товаров основной группы и сопутствующих должно составлять 50 на 50. Есть и более радикальная позиция: вообще отменить специализацию. Однако это шаг в сторону поддержки рантье, а мы бы хотели, чтобы законопроект был направлен на поддержку субъектов малоформатной торговли.

Кроме того, у местных властей в текущей редакции законопроекта остаются возможности для установки заградительных требований к арендаторам. Как полагает Владимир Меньшиков, единый подход следует распространить не только на сроки, но и на форму, условия и порядок заключения договоров аренды. Сейчас, согласно законопроекту, местные власти могут накладывать дополнительные ограничения на бизнес.

Адекватные правила игры

И Союз малых предприятий Санкт-Петербурга, и Ассоциация малоформатной торговли направили свои замечания законодателям. Эксперты уверены: если парламентарии откажутся от запрета субаренды, узаконят многократную пролонгацию договоров, оптимизируют соотношение товаров основной группы и сопутствующих товаров на прилавках НТО, конкретизируют условия и порядок заключения договоров аренды, новый закон принесет большую пользу отрасли.

В документе и сейчас есть немало позитивных моментов. Так, открываются перспективы для развития развозной торговли. Муниципалитеты определят специальные площадки для автомагазинов, а лавки на колесах смогут свободно перемещаться между этими точками. Фургончикам не потребуется "прописка" - только свидетельство об осуществлении развозной торговли.

Еще один важный принцип законопроекта: "меняется место - сохраняется бизнес". Предпринимателям гарантируют адекватную замену торговой площадки, если прежний участок понадобился для благоустройства территории, государственных или муниципальных нужд.

- Мы не спорим с тем, что на рынке малоформатной торговли следует наводить порядок, что нам нужны адекватные требования к внешнему виду НТО, к качеству продукции, ассортиментному ряду и так далее, - подчеркивает Владлен Максимов. - Мы десятки лет ждали законодательных изменений, позволяющих предпринимателям модернизировать свои киоски и павильоны без риска в любое время потерять вложенные средства. Если законодатели учтут наши коррективы, у владельцев НТО во всех субъектах РФ наконец-то появится возможность работать в правовом поле. Кроме того, федеральный центр открыто и громко заявил о своем интересе к развитию малых форматов торговли. Теперь даже власти муниципалитетов, ранее не заинтересованные в развитии малоформатной торговли, должны будут пойти навстречу субъектам бизнеса.

Интересен пример Вологды, власти которой разработали концепцию по наведению порядка в сфере нестационарной торговли вместе с предпринимателями.

Предприниматели десятки лет ждали реформ, которые позволят им модернизировать киоски и павильоны без риска в любое время потерять вложенные средства

В прошлом году в столице Вологодчины демонтировали около 200 незаконно установленных павильонов - их владельцы не платили за аренду муниципальной земли. Теперь земельные участки, прописанные в специальной схеме, предоставляются по результатам аукционов.

Более того, для предпринимателей, которые работают в правовом поле и оформляют павильоны в едином "вологодском" стиле, в течение трех лет предусмотрены льготы по оплате договоров. Такое решение летом прошлого года приняла Вологодская городская дума.

- Можно только поддержать муниципальные акции, в рамках которых власти не только стремятся "очистить" город от неказистых незаконных павильонов и киосков, но и предлагают владельцам НТО адекватные правила игры и льготы, - подводит итог Владлен Максимов. - Есть надежда, что новый законопроект, принятый с учетом наших поправок, позволит наблюдать подобные мероприятия во всех российских муниципалитетах..

Прямая речь

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России:

- В сознании многих, в том числе чиновников, сложились стереотипы, что малые форматы - это грязь, антисанитария, то, с чем нужно бороться, приводить в порядок. Мы все знаем эту риторику. При разработке законопроекта перед Минпромторгом стояла задача переломить эту тенденцию, эти стереотипы. Что-то удалось, но, возможно, какие-то стереотипы нам не удалось перебороть, и они нашли отражение в законопроекте.

Для этого мы и обсуждаем его и будем вносить поправки.