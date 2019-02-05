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05.02.2019 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде пять школ закрыли из-за гриппа

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В пяти калининградских школах остановлен учебный процесс для ограничения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся.

По состоянию на 5 февраля в школах №№ 44, 14, 17, 19, 50 учебные занятия организованы в дистанционной форме, сообщили в пресс-службе городской администрации. В отдельных школах откорректированы дополнительные каникулы для первоклассников.

В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ

Также приостановлены занятия в 97 классах 22 школ города в связи с болезнью более 20 процентов учеников. Остальные школы города функционируют в штатном режиме, однако в них введены ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Калининградской области, в регионе продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, в структуре циркулирования вирусов нарастает доля вирусов гриппа типа А субтипов А(Н1N1) /09 и А(H3N2).

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Эпидемии
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