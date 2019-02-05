В Калининграде полицейские организовали канал незаконной миграции

Прокуратура Ленинградского района Калининграда направила в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. На скамье подсудимых окажутся экс-начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калининграду, бывшая сотрудница этого же отдела и двое жителей региона.

По версии следствия, полицейские с ноября 2016-го по июль 2017-го фиктивно поставили на миграционный учет 33 иностранных гражданина. Работу ОПГ координировали двое калининградцев - уроженцев одного из иностранных государств. Они руководствовались как корыстными мотивами, так и желанием помочь соотечественникам, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники регионального управления ФСБ. На стадии предварительного следствия экс-начальника отдела по вопросам миграции заключили под стражу. Остальных членов преступной группы оставили под подпиской о невыезде. Однако оба калининградца нарушили подписку и тоже оказались под стражей.

Ни один из обвиняемых в полном объеме не признал свою вину. Так или иначе, доказательств было достаточно, чтобы дело отправилось в Ленинградский районный суд.