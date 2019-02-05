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05.02.2019 18:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Частное тепло

В Калининградской области подписали крупную коммунальную концессию
Текст: Людмила Черкашина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 24(7782)
В Калининградской области заключили крупное концессионное соглашение в сфере ЖКХ. Инвестор готов строить новые котельные и реконструировать старые объекты теплоснабжения в Черняховске. Взамен он сможет поставлять потребителям тепловую энергию - но только в рамках тарифов, утвержденных региональной службой по госрегулированию цен.

С концессионной инициативой выступил сам инвестор. Общая стоимость проекта оценивается в 135 миллионов рублей. Областная казна в финансировании мероприятий участвовать не будет, компания вложит собственные и привлеченные средства.

Деньги пойдут на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в Черняховске, одном из крупнейших муниципалитетов эксклава. В этом году и в следующем концессионер возведет две котельные и три новых участка тепловых сетей. Кроме того, запланирована реконструкция двух действующих объектов. Это позволит вывести из эксплуатации котельную, работающую на дорогостоящем мазуте.

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- Проект является социально значимым для Черняховска, - говорит глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев. - По предварительным оценкам, реализация всех его мероприятий позволит снизить тариф для жителей домов, подключенных к концессионным котельным, более чем на четверть. Улучшится и экологическая обстановка. Мы сможем оптимизировать расходы муниципального бюджета, связанные со сферой теплоснабжения.

Общий срок соглашения составляет 21 год. Право собственности на новые и модернизированные объекты теплоснабжения будет принадлежать концеденту - Черняховскому городскому округу. Инвестор не исключает, что опыт, приобретенный в Черняховске, пригодится при реализации проектов в сфере теплоснабжения в других муниципалитетах области.

Это не первая концессия по теплоснабжению, подписанная в регионе. В 2018 году подобное соглашение заключили в Правдинске, в 2017-м - в Балтийске. А в Советске, втором по величине городе Калининградской области, с помощью этого механизма государственно-частного партнерства уже построили газовую котельную.

- Сейчас в пуле проектов правительства Калининградской области находится еще порядка 20 инициатив в разной стадии готовности, - отмечает министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков. - Часть из них мы планируем согласовать в текущем году. 

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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