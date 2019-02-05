В Коми возникла острая нехватка пастбищ для выпаса оленей

В Республике Коми, по официальным данным, насчитывается сегодня более 93 тысяч северных оленей. Среди 18 регионов, занимающихся оленеводством, регион занимает пятое место. Однако проблем в отрасли достаточно. И самые главные - неучтенные частные стада и нехватка пастбищ.

Согласно все той же статистике, в расчете на одного оленя пастбищ в Коми вдвое меньше, чем в среднем по Российской Федерации. А в зимне-весенний период в республику приходят олени из Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Территория пастбищ постоянно уменьшается.

Причиной их сокращения, загрязнения и, соответственно, уменьшения кормовых запасов является промышленное освоение минеральных и лесных ресурсов. Вблизи мест разведки и добычи полезных ископаемых в тундре, лесотундре и тайге происходит техногенное разрушение покрова, снижается качество угодий. Так считают ученые. Тысячи гектаров лесных и лесотундровых пастбищ стали недоступны для оленьих стад. Поэтому наращивание поголовья северных оленей недопустимо и нецелесообразно.

Показателен опыт соседей.

В Ненецком автономном округе поголовье достигло 180 тысяч - в два раза больше, чем в Коми. Однако средний вес "сыктывкарского" оленя составляет 64 килограмма.

В НАО этот показатель значительно меньше. Похожая картина в Ямало-Ненецком автономном округе. Там резко увеличили поголовье и теперь испытывают острую нехватку кормов.

Как отмечают чиновники, сегодняшнее поголовье оленей в Республике Коми - это пиковое количество. Кормовой базы и для него мало. Не спасают предприятия и арендованные площади в ЯНАО. Поэтому оленеводческие хозяйства вынуждены искать новые пастбища.

- В связи со строительством магистрального газопровода возникла острая нехватка земельных ресурсов для выпаса оленей в зимнее время. На общем собрании членов кооператива было принято решение возобновить пути миграции оленьих стад через Полярный Урал в Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа, - говорит председатель кооператива "Оленевод" Сергей Пасынков.

Общая площадь оленьих пастбищ в административных границах республики, по данным государственного учета земель, составляет чуть более 9,5 тысячи гектаров. Цифра будто бы и не мала. Но почти 84 процента угодий расположено на землях лесного фонда, остальная часть - более 1,1 миллиона гектаров - на землях сельхозназначения.

Лесной кодекс РФ позволяет выставлять на лесной аукцион участки леса под выпас только после дорогостоящих кадастровых работ

Кроме того, у большинства хозяйств, занимающихся оленеводством, не заключены договоры аренды на используемые под выпас животных площади. Причин тому множество: отсутствие правопреемственности в результате многократных реорганизаций, изменение земельного и лесного законодательства. Так, по новому Лесному кодексу РФ выставить на аукцион участки леса под выпас можно только после их постановки на кадастровый учет. А эта работа сопряжена с серьезными финансовыми затратами.

Например, самое крупное усинское предприятие "Северный" не имеет ни одного гектара земли под пастбища по договору аренды на территории Коми. Заявку подавали несколько лет назад, но вопрос до сих пор не решен. Гектары не поставлены на кадастровый учет.

Летом стада оленей "Северного" пасутся на побережье Карского моря. Чтобы добраться до зимних пастбищ, им приходится преодолевать порядка 300 километров.

Есть и еще одна важная проблема. В Республике Коми существует большое поголовье неучтенных оленей, которые принадлежат частникам. Один из путей легализации - кооперативный. Так сделал "Оленевод". Несколько индивидуальных предпринимателей объединились, выгода получилась обоюдная. Частники получили рабочие места, гарантированный сбыт продукции, возможность проводить ветеринарную обработку оленей и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и шкур. А кооператив - дополнительное сырье и новые кадры. Кроме того, сотрудничество позволило избежать конфликтных ситуаций из-за пересечения путей миграции оленей частников и кооператива.

Но не все оленеводческие семьи готовы на это согласиться. Они сами развивают свой индивидуальный бизнес, рассчитывают на собственные силы и не хотят зависеть от чужого мнения. Да и пастбищ при развитии традиционного оленеводства не хватает не только частникам, у которых не так много оленей, но и сельхозкооперативам.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации также озабочены данной проблемой: во-первых, не стоит допускать одновременного выпаса больших стад, во-вторых, летом надо ограничивать выпас оленей на зимних пастбищах. Нужно, чтобы пастбища отдыхали, главный корм оленей - ягель - медленно растет.

- Нельзя уменьшать стада путем наращивания переработки оленины. Нужно уважать традиции народа - сокращать стада, но сохранять при этом экономику региона, улучшать жизнь коренного населения, - отметил начальник департамента Минприроды РФ Алексей Титовский. - Необходимы и законодательные меры. Оленеводы должны понимать, что земля закреплена за ними, они ее передадут потомкам. Это повысит ответственность. .