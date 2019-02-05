В Северной столице ведутся проверки в школе имени Андрэ Мальро - французское образовательное учреждение работает без лицензии. Проблемы начались с нового учебного года, когда из государственного оно превратилось в частное. Родители протестовали против смены статуса еще на этапе обсуждения, теперь же они спешно подыскивают для своих детей другое место.

Сейчас во французском лицее Петербурга обучаются не более 50 человек. Прошедшей весной, когда стало известно, что учреждение, ранее подведомственное Министерству иностранных дел Франции, передадут в руки частного образовательного фонда, списки учеников поредели. Причиной грядущих перемен родителям назвали то, что школа нерентабельна. Хотя это, как свидетельствует отчетность, далеко не так. Еще один спорный момент связан с тем, что в школе до последнего времени наряду с начальным образованием существовала программа "колледжа" - это первый цикл средней школы во Франции, где обучаются дети с 11 до 15 лет. Создание этой программы - заслуга родительского комитета, привлекшего для ее разработки и преподавания опытных педагогов. Новое руководство, говорят родители, заниматься этой возрастной категорией не планировало.

- Нововведения разрушат нашу программу, а для нас это принципиальный момент, - говорит гражданин Франции Рафаэль Гийу.

Дети то смотрят телевизор, то готовят сценки к праздникам... а учебного процесса нет

Еще полгода назад обеспокоенные мамы и папы решили привлечь внимание к проблеме и обратились в посольство Франции в России, Агентство по французскому образованию за рубежом (AEFE). Но школу все-таки передали французскому частному фонду, который для управления образовательным учреждением зарегистрировал российское юрлицо.

- Новая управляющая организация обещала нам, что к началу учебного года получит все необходимые документы, но этого не произошло. Сейчас у нее до сих пор нет образовательной лицензии. А так как преподавать в школе без нее не имеют права, то этого и не делают. Дети то смотрят телевизор, то готовят сценки к праздникам, а учебного процесса нет. Мы уже потеряли драгоценное время и не знаем, что будет дальше, - возмущается отец одного из воспитанников лицея.

Ситуацией заинтересовалась городская прокуратура - по ее требованию Арбитражный суд даже вынес управляющей компании предупреждение. Проверяют в школе имени Андрэ Мальро также исполнение трудового законодательства. По словам родителей, преподавательский состав с приходом нового руководства сменился, но набирали людей "не по компетенциям, а просто потому что они - французы", при этом у некоторых из них до сих пор нет рабочих виз.

Исследовал школу и Роспотребнадзор, приезжавший с внеплановой выездной проверкой. В ходе нее "были установлены факты нарушения требований санитарного законодательства к условиям воспитания детей", отмечается в отчете. За это частную компанию уже привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Особенно же возмущает родителей то, что все это происходит на фоне увеличения стоимости обучения сразу на 20 процентов. Это для физических лиц. А вот для организаций - на 60. Многие родители не забирают детей именно потому, что уже заплатили, и деньги не вернуть.

В самой школе имени Андрэ Мальро комментировать что-либо "РГ" отказались. Однако консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк ранее пояснил журналистам, что передача учреждения была закономерной, ведь большинство французских школ за рубежом частные. Также он заверил: и частные, и государственные лицеи обязаны следовать единым стандартам, установленным AEFE. А значит, качество образования не упадет.

Родителей учеников, убедившихся в обратном, все это не успокаивает. "До конца года подождем, и если ничего не изменится, будем забирать детей", - говорят они. Мириться с тем, что школа "делает вид, будто она есть", они не намерены.

Справка "РГ"

Французская школа имени Андрэ Мальро обучает детей с 3 лет. Многие из них - дети французских экспатов и имеют двойное гражданство. Язык обучения - французский, русский же изучается как иностранный. Выпускники школы имеют право продолжить обучение в любой из школ Франции.