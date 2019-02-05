Сейчас во французском лицее Петербурга обучаются не более 50 человек. Прошедшей весной, когда стало известно, что учреждение, ранее подведомственное Министерству иностранных дел Франции, передадут в руки частного образовательного фонда, списки учеников поредели. Причиной грядущих перемен родителям назвали то, что школа нерентабельна. Хотя это, как свидетельствует отчетность, далеко не так. Еще один спорный момент связан с тем, что в школе до последнего времени наряду с начальным образованием существовала программа "колледжа" - это первый цикл средней школы во Франции, где обучаются дети с 11 до 15 лет. Создание этой программы - заслуга родительского комитета, привлекшего для ее разработки и преподавания опытных педагогов. Новое руководство, говорят родители, заниматься этой возрастной категорией не планировало.
- Нововведения разрушат нашу программу, а для нас это принципиальный момент, - говорит гражданин Франции Рафаэль Гийу.
Еще полгода назад обеспокоенные мамы и папы решили привлечь внимание к проблеме и обратились в посольство Франции в России, Агентство по французскому образованию за рубежом (AEFE). Но школу все-таки передали французскому частному фонду, который для управления образовательным учреждением зарегистрировал российское юрлицо.
- Новая управляющая организация обещала нам, что к началу учебного года получит все необходимые документы, но этого не произошло. Сейчас у нее до сих пор нет образовательной лицензии. А так как преподавать в школе без нее не имеют права, то этого и не делают. Дети то смотрят телевизор, то готовят сценки к праздникам, а учебного процесса нет. Мы уже потеряли драгоценное время и не знаем, что будет дальше, - возмущается отец одного из воспитанников лицея.
Ситуацией заинтересовалась городская прокуратура - по ее требованию Арбитражный суд даже вынес управляющей компании предупреждение. Проверяют в школе имени Андрэ Мальро также исполнение трудового законодательства. По словам родителей, преподавательский состав с приходом нового руководства сменился, но набирали людей "не по компетенциям, а просто потому что они - французы", при этом у некоторых из них до сих пор нет рабочих виз.
Исследовал школу и Роспотребнадзор, приезжавший с внеплановой выездной проверкой. В ходе нее "были установлены факты нарушения требований санитарного законодательства к условиям воспитания детей", отмечается в отчете. За это частную компанию уже привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
Особенно же возмущает родителей то, что все это происходит на фоне увеличения стоимости обучения сразу на 20 процентов. Это для физических лиц. А вот для организаций - на 60. Многие родители не забирают детей именно потому, что уже заплатили, и деньги не вернуть.
В самой школе имени Андрэ Мальро комментировать что-либо "РГ" отказались. Однако консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк ранее пояснил журналистам, что передача учреждения была закономерной, ведь большинство французских школ за рубежом частные. Также он заверил: и частные, и государственные лицеи обязаны следовать единым стандартам, установленным AEFE. А значит, качество образования не упадет.
Родителей учеников, убедившихся в обратном, все это не успокаивает. "До конца года подождем, и если ничего не изменится, будем забирать детей", - говорят они. Мириться с тем, что школа "делает вид, будто она есть", они не намерены.
Французская школа имени Андрэ Мальро обучает детей с 3 лет. Многие из них - дети французских экспатов и имеют двойное гражданство. Язык обучения - французский, русский же изучается как иностранный. Выпускники школы имеют право продолжить обучение в любой из школ Франции.