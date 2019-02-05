В Петербурге глыба льда травмировала двухлетнего ребенка

В Петербурге упавшая с высоты глыба льда, ранила двухлетнего ребенка. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел у одного из подъездов дома №14/4 по проспекту Просвещения. Молодая женщина с дочерью возвращались домой, когда на девочку упала глыба льда. По счастью, она задела ребенка лишь по касательной, наполовину оторвав капюшон куртки. В травмпункте, куда поспешила мать с девочкой, ребенку поставили диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы". По оценкам врачей, пострадавшая вне опасности.

К слову, высотные дома на проспекте Просвещения имеют не двускатную крышу, как у большинства зданий в историческом центре, а плоскую. Поэтому наледь с нее не падает, снег лежит до таяния и потом стекает по стокам. Так что упавшая сосулька, с большой вероятностью, прилетела с чьего-то балкона.

Сейчас прокуратура Выборгского района проводит проверку этого инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить степень ответственности управляющей компании, обслуживающей дом №14/4 по проспекту Просвещения.