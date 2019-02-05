В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков

В Смольнинский районный суд Северной столицы передано дело фальшивомонетчиков. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемые больше года изготовляли, перевозили и сбывали фрагменты поддельных банкнот.

По информации следствия, на изготовлении, хранении и сбыте поддельных банковских билетов номиналом пять тысяч рублей специализировались два петербуржца, одному из которых 26, а другому 35 лет. Свои "изделия" они сбывали с помощью помощников на территории обеих столиц, а также Ставропольского края и смогли выручить за них около семи миллионов рублей.

- Следствием были получены исчерпывающие доказательства причастности обвиняемых к совершению данных деяний, - уточнили в главке. - Во время обысков по месту жительства у них были изъяты металлические пластины, которые использовались для зажима банкнот, мобильные телефоны, документы, фрагменты денежных банкнот равные эквиваленту 1,8 миллиона рублей.

Фальшивомонетчики в настоящее время содержатся под стражей, им предъявлено обвинение по статье 186 УК РФ "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". С учетом того, что преступление совершено в крупном размере и организованной группой, им может грозить до 15 лет лишения свободы.