В Петербурге приставы задержали алиментщицу благодаря шугарингу

Жительница Петербурга, которая задолжала по алиментам полмиллиона рублей, предстанет перед судом. Чтобы выйти на должницу, судебным приставам пришлось записаться на сеанс шугаринга.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов, суд обязал петербурженку выплачивать 1/3 часть своих доходов на алименты двум дочерям. Однако же сумма, которую она выплачивала, оказалось значительно меньше требуемой - всего 2 тысячи рублей в месяц.

Уклонистка имела свой небольшой бизнес и оказывала услуги шугаринга на дому.

Из-за того, что женщина часто меняла место жительства, найти ее было сложно. В итоге, чтобы встретиться с должницей, пристав под видом клиентки пришла к ней на сеанс.

До косметических процедур дело не дошло: неплательщицу доставили в отдел судебных приставов, изъяли в счет оплаты долга телефон и составили административный протокол.