Жители трех районов Петербурга - Красногвардейского, Невского и Московского - вновь выступили против проекта Восточного скоростного диаметра и настаивают на поиске альтернативы. Горожане посещали публичные слушания по местам проживания и пытались донести до администрации и проектировщиков свое мнение. Не вышло, и они сами организовали пресс-конференцию, позвали журналистов и депутатов, чтобы рассказать, почему ВСД городу не нужен. Приглашенные представители профильных комитетов не пришли.

Разгрузит или застопорит

Аргументов у противников ВСД немало. В первую очередь была опровергнута целесообразность проекта по его главному назначению - "разгрузке" других дорог. По данным, представленным в работе по Комплексной системе организации дорожного движения, на машинах осуществляется 32 процента городских поездок. Оставшиеся 68 приходятся на общественный транспорт, велосипеды и другие способы передвижения. Выходит, что две трети горожан не смогут пользоваться запланированным ВСД.

И это еще полбеды. По словам аналитика движения "Транспорт и горожане" Арсения Афиногенова, проект лишь простимулирует автомобилизацию в негативном для горожан ключе.

- Рядом с центром Петербурга появятся новые развязки - съезды со скоростной магистрали. Из-за этого возрастет количество желающих приехать в "сердце" города на личном автомобиле, что еще больше загрузит уличную сеть. И тогда дороги в центре окончательно "встанут", - поясняет эксперт.

Кроме того, согласно утвержденной Министерством транспорта классификации, к автомагистралям относят дороги, "доступ на которые возможен только через пересечения на разных уровнях с иными автомобильными дорогами, предусмотренные не чаще чем через каждые пять километров". А на имеющихся сегодня бумагах можно увидеть, что развязки собираются делать через каждые полтора-два километра. В теории это только поспособствует увеличению ДТП: по левой полосе машина будет мчаться, по правой затормаживаться, а где-то посередине и будут происходить аварии.

Намеченная трасса поможет разве что кудровчанам: они ждут ее как манну небесную, ведь выезд из Кудрово "стоит" практически в любое время дня. Но и тут не все однозначно. Во-первых, Ленинградская область не принимает материального участия в проекте. А во-вторых, по словам экспертов, скорее всего, выезд из небольшого города будет спроектирован таким образом, что уехать можно будет лишь платно по ВСД, без иных вариантов.

Цена вопроса

Обсудили на встрече и экономическую сторону проблемы.

На данный момент единственным возможным вариантом финансирования является концессионное соглашение. По нему частный инвестор вкладывается в строительство, а после введения в эксплуатацию рассчитывает ежегодно получать определенный доход от объекта. Цифра прописывается в договоре, и, если прибыль до нее "не дотягивает", город обязан компенсировать несобранный остаток.

Опыт Петербурга с ЗСД печален с финансовой точки зрения: только в 2017 году из бюджета города выделили 5,2 миллиарда рублей на компенсацию. Кроме того, сам факт неокупаемости уже должен настораживать: по магистрали не проезжает то количество машин, на которое рассчитывали инвесторы и город, такая же ситуация может повториться и с ВСД.

А кто вообще решил, что магистраль будет строиться на условиях концессии, а не как плановый транспортный коридор?

По словам присутствовавшего на встрече депутата Законодательного собрания, на этот вопрос никто ответить не может. Механизм принятия подобных решений отсутствует. По последним подсчетам, стоимость строительства Восточного скоростного диаметра оценивается более чем в 180 миллиардов рублей - буквально за пару месяцев стоимость дороги "подросла" на 15 миллиардов. Еще в сентябре она составляла 165 миллиардов.

В первую очередь эксперты опровергли главное назначение проекта - "рагрузку" других дорог

Кроме того, представитель депутатского корпуса выразил опасение, что власти будут принимать любые меры, чтобы не расселять дома вдоль намеченной трассы. В пример он привел печально известный дом на Ремесленной, 5, у моста Бетанкура: шумовое давление замерялось с условием последующей установки "глухих" стеклопакетов. Однако в примечаниях требований СанПиН четко прописано, что измерять уровень шума следует при открытом окне или форточке.

Строить нельзя переносить

Представители жителей Красногвардейского, Невского и Московского районов, пришедшие на мероприятие, сообщили, что они озабочены не только собственным спокойствием, но и судьбой многочисленных объектов исторического и культурного наследия. Так, из-за трассы пострадает вид на Московский проспект, уличный фронт которого нельзя изменять согласно закону Санкт-Петербурга. В зону строительства попадают также церковь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", включенная в число объектов культуры федерального значения, офицерская воздухоплавательная школа и сад имени 30-летия Октября.

По словам активиста Антона Павлова, подобные постройки в Красногвардейском районе, особенно вдоль Хасанской улицы, возводить нельзя в принципе.

- В этой части района большое количество водонасыщенных грунтов с выходами водоносных слоев на поверхность. Недавно брали пробу и на глубине 15 метров уже наткнулись на жидкость. Даже при реконструкции полотна для частного концессионного трамвая "Чижик" пришлось применять реагент для заморозки грунтов. А это лишь верхний слой, - рассказывает петербуржец.

Физически невозможно построить трассу и между Хасанской улицей и улицей Передовиков: там находится стратегический водовод - две трубы диаметром 1,2 метра, заполненные водой под давлением. Переносить их просто некуда. Пострадают и четыре тысячи гаражей в этом районе. Причем некоторые из них имеют договоры на условиях долгосрочной аренды до 49 лет. Но выплачивать компенсацию таким арендаторам собираются так же, как тем, у кого заключены договоры до трех лет.

На встрече была озвучена инициатива, проект которой, правда, лежит "в столе" еще с советских времен: построить между Володарским мостом и мостом Александра Невского новую широтную связь. Сейчас расстояние между двумя переправами составляет 6,5 километра. Поделив его надвое, удалось бы грамотно распределить транспортные потоки с двух сторон. По мосту поехали бы не только легковушки, но и общественный транспорт, можно было бы выделить линию для трамвая. По словам Арсения Афиногенова, совокупная пропускная способность в таком случае будет не ниже, чем у планируемого ВСД: до 100 тысяч пассажиров в день, если исчислять ее в количестве не автомобилей, а людей.

В 2015 году намеченный проект оценивался в 12 миллиардов рублей. По мнению экспертов, в качестве альтернативы концессионному соглашению можно предусмотреть, например, кредит под госгарантии. В таком случае банки будут конкурировать не за проект, а за предложение минимальной ставки процента. .

Справка "РГ"

Планируемая скоростная шестиполосная трасса будет проходить южнее центра города вдоль железнодорожных линий в районе Московской Заставы, Волково, Стеклянного городка, Ладожского вокзала. Перед ее соединением с КАД пока рассматриваются два варианта трассировок:

по Хасанской улице, вдоль которой проживают примерно 15 000 человек, или по улице Кржижановского - 21 400 человек. Протяженность дороги составит чуть больше 22 километров.