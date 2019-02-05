В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей

Инженеры и ученые из Санкт-Петербурга создали рабочий прототип подводного автономного глайдера для океанографических исследований. Он получил название "Морская тень".

Аппарат уникален тем, что приходит в действие не с помощью винтов, а за счет изменения плавучести. Он движется по синусоидальной траектории, то принимая забортную воду и опускаясь вниз, то выпуская ее и всплывая. Благодаря этому устройство экономит энергию и обеспечивает большую автономность исследований, рассказал один из конструкторов глайдера ТАСС Игорь Кожемякин.

Он также добавил, что данный проект связан еще с одним аппаратом, над которым работают сотрудники Морского технического университета. Это большой надводно-подводный исследовательский аппарат "Тень". Он может нести сразу несколько глайдеров "Морская тень".

Кстати, ученые объяснили, почему аппарат назвали глайдером: потому что его физика перемещения близка к небесным ловцам восходящих потоков.

- Уникальный аппарат с изменяемой геометрией корпуса. В мире подобных аппаратов еще никто не предлагал, - прокомментировал Игорь Кожемякин.

"Морская тень" может опускаться на любую глубину. Она будет незаменима в арктических условиях. На завершение работ конструкторам потребуется полтора-два года. После этого можно будет вести речь о серийном производстве. Стоимость аппарата пока не известна.