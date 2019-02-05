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05.02.2019 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 23-летний юноша скончался от падения наледи. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ведется в рамках статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвиняемых пока нет, дело возбуждено по факту случившегося.

В Петербурге глыба льда травмировала двухлетнего ребенка

Трагедия произошла возле одного из домов по Аптекарскому переулку. Молодой человек скончался на месте происшествия. Его личность установлена, известно, что это студент одного из городских вузов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают, какая организация обслуживала дом, как велась работа по очистке крыши.

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