В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда

В Петербурге 23-летний юноша скончался от падения наледи. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование ведется в рамках статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвиняемых пока нет, дело возбуждено по факту случившегося.

Трагедия произошла возле одного из домов по Аптекарскому переулку. Молодой человек скончался на месте происшествия. Его личность установлена, известно, что это студент одного из городских вузов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают, какая организация обслуживала дом, как велась работа по очистке крыши.